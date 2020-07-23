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"Вот это харизма!": 4-летний сын Ирины Билык снялся в фотосессии в образе байкера

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Маленький Табриз Асланов попробовал себя в качестве модели.
"Вот это харизма!": 4-летний сын Ирины Билык снялся в фотосессии в образе байкера
"Вот это харизма!": 4-летний сын Ирины Билык снялся в фотосессии в образе байкера
instagram.com/bilyk_iryna

Популярная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык похвасталась новым достижением 4-летнего сына. Маленький Табриз принял участие в модной фотосессии для известного бренда.

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Так, на странице Билык в Инстаграм появилась подборка стильных кадров, где мальчик позировал возле байков в нарядах от John Richmond. Табриз предстал перед камерой в светлых джинсах, белой футболке с желтым текстовым принтом и в черной кожаной куртке. Еще на нескольких кадрах малыш позировал в серых штанах и белой футболке с ярким рисунком.

“Табризу очень понравилось принимать участие в фотосессии для @johnrichmondkids_ua А как вы думаете, стоит ли баловать детей брендовой одеждой с детства?“, - поинтересовалась Ирина у подписчиков.

  • Конечно стоит 💛 какой красавчик 😇💗
  • Отличный парень 😍👏👏👏
  • Хорошенький какой!!!👍😊
  • Однозначно стоит. А когда ж еще баловать?! 😁
  • Вот это харизма!
  • Такий класнючий 😍😍😍
  • Чому б і ні, якщо є така можливість
  • Какой же он милаха, - пишут в комментариях пользователи Сети.

Ранее Ирина Билык появилась на публике с семьей.

 

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivоna bigmir)net

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