Певица добавила свежие фото из Турции.

"Куколка": Каменских сверкнула соблазнительной фигурой в бикини instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских показала спортивную фигуру в купальнике. Фото звезда добавила в Инстаграм. Судя по подписи, Каменских сейчас находится в Турции. В кадре звезда появляется в купальнике на фоне моря. На одном из снимков волосы Насти задорно распущены.

let’s fire up today!

it’s gonna be hot! 🔥

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@rixossungate сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка - это 💥🤩, - написала Каменских.

"Куколка": Каменских сверкнула соблазнительной фигурой в бикини instagram.com/kamenskux

"Куколка": Каменских сверкнула соблазнительной фигурой в бикини instagram.com/kamenskux

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Фолловеры прокомментировали фото, назвав фигуру звезды идеальной.

👏 ты красотка невероятная!!!🎉🎉🎉🎉 Мотиватор и вдохновитель❤️

Вы и без фш хорошо выглядите 😉

Ваууууу неземная красота 💗

Красивая 🔥

Какая же вы куколка, красивая и женственная!

Дюймовочка, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских вызвала споры в Сети новым цветом волос.

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