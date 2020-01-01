"Куколка": Каменских сверкнула соблазнительной фигурой в бикини
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Популярная певица Настя Каменских показала спортивную фигуру в купальнике. Фото звезда добавила в Инстаграм. Судя по подписи, Каменских сейчас находится в Турции. В кадре звезда появляется в купальнике на фоне моря. На одном из снимков волосы Насти задорно распущены.
let’s fire up today!
it’s gonna be hot! 🔥
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@rixossungate сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка - это 💥🤩, - написала Каменских.
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Фолловеры прокомментировали фото, назвав фигуру звезды идеальной.
- 👏 ты красотка невероятная!!!🎉🎉🎉🎉 Мотиватор и вдохновитель❤️
- Вы и без фш хорошо выглядите 😉
- Ваууууу неземная красота 💗
- Красивая 🔥
- Какая же вы куколка, красивая и женственная!
- Дюймовочка, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских вызвала споры в Сети новым цветом волос.
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