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"Куколка": Каменских сверкнула соблазнительной фигурой в бикини

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Певица добавила свежие фото из Турции.

"Куколка": Каменских сверкнула соблазнительной фигурой в бикини
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских показала спортивную фигуру в купальнике. Фото звезда добавила в Инстаграм. Судя по подписи, Каменских сейчас находится в Турции. В кадре звезда появляется в купальнике на фоне моря. На одном из снимков волосы Насти задорно распущены.  

let’s fire up today!
it’s gonna be hot! 🔥

@rixossungate сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка - это 💥🤩, - написала Каменских.

"Куколка": Каменских сверкнула соблазнительной фигурой в бикини
instagram.com/kamenskux

"Куколка": Каменских сверкнула соблазнительной фигурой в бикини
instagram.com/kamenskux

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Фолловеры прокомментировали фото, назвав фигуру звезды идеальной.

  • 👏 ты красотка невероятная!!!🎉🎉🎉🎉 Мотиватор и вдохновитель❤️
  • Вы и без фш хорошо выглядите 😉
  • Ваууууу неземная красота 💗
  • Красивая 🔥
  • Какая же вы куколка, красивая и женственная!
  • Дюймовочка, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских вызвала споры в Сети новым цветом волос. 

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Теги: Настя Каменских, фото в купальнике, фигура звезд в бикини
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Источник: IVONA)bigmir.net

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