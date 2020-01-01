Известный музыкант показал фото со времен учебы в театральном университете.

"Ловите раритетик": Сергей Бабкин показал, как выглядел 23 года назад instagram.com/babkin_official

Украинский исполнитель, актер и участник группы “5’nizza“ Сергей Бабкин поделился с поклонниками архивной фотографией из юности. Артист показал, каким был 23 года назад.

Читай также: “Черный лебедь отдыхает“: Сергей Бабкин в образе балерины похвастался стойкой на пуантах

Так, на официальной странице Сергея в Инстаграм появился раритетный кадр, сделанный в 1997 году. На снимке 18-летний Бабкин позировал в красных штанах с оголенным торсом. В описании музыкант написал, что на фото показывал известную личность. Позже в Сторис Сергей рассекретил, что пародировал Олега Скрипку.

“Ловите раритетик 😉 1997 год. Это театралка (театральный университет). Игра. Каждый из нас показывал известную личность“, - вспомнил Бабкин.

Сергей Бабкин показал, как выглядел 23 года назад Скриншот

Пользователи Сети не смогли отгадать, кого же показывал Бабкин. Многие отметили, что певец на снимке похож на Джеки Чана, Жан-Клода Ван Дама, Брюса Ли и Элвиса Пресли.

Ранее Сергей Бабкин трогательно поздравил жену с юбилеем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.