"Ловите раритетик": Сергей Бабкин показал, как выглядел 23 года назад
Украинский исполнитель, актер и участник группы “5’nizza“ Сергей Бабкин поделился с поклонниками архивной фотографией из юности. Артист показал, каким был 23 года назад.
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Так, на официальной странице Сергея в Инстаграм появился раритетный кадр, сделанный в 1997 году. На снимке 18-летний Бабкин позировал в красных штанах с оголенным торсом. В описании музыкант написал, что на фото показывал известную личность. Позже в Сторис Сергей рассекретил, что пародировал Олега Скрипку.
“Ловите раритетик 😉 1997 год. Это театралка (театральный университет). Игра. Каждый из нас показывал известную личность“, - вспомнил Бабкин.
Пользователи Сети не смогли отгадать, кого же показывал Бабкин. Многие отметили, что певец на снимке похож на Джеки Чана, Жан-Клода Ван Дама, Брюса Ли и Элвиса Пресли.
Ранее Сергей Бабкин трогательно поздравил жену с юбилеем.
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