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"Черный лебедь отдыхает": Сергей Бабкин в образе балерины похвастался стойкой на пуантах

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Украинский музыкант показал забавный кадр со съемок шоу "Кто сверху?".
"Черный лебедь отдыхает": Сергей Бабкин в образе балерины похвастался стойкой на пуантах
"Черный лебедь отдыхает": Сергей Бабкин в образе балерины похвастался стойкой на пуантах
instagram.com/babkin_official

Известный украинский исполнитель, актер и участник группы “5’nizza“ Сергей Бабкин рассмешил поклонников новым забавным снимком в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 41-летний музыкант разместил кадр, где он предстал в образе балерины. На свежем фото знаменитость позировал в розовой пачке, состоящей из боди с длинными рукавами и многослойной юбки. Свой образ Сергей дополнил белыми колготами и серебристыми пуантами.

В описании к фотографии Бабкин отметил, что такой образ ему пришлось примерять во время съемок нового сезона шоу “Кто сверху?“ на Новом канале. Также артист анонсировал первый свой спектакль после карантина в харьковском театре “Прекрасные Цветы“.

“Стойка на пуантах - done ✔️ Первый наш послекарантинный спектакль @theatre_beautiful_flowers состоится 7 июля🦇 Прихожу в форму и тренирую перевоплощения на @novy_channel в “Хто Зверху“, - подписал снимок Бабкин.

Сергей Бабкин в образе балерины похвастался стойкой на пуантах
Сергей Бабкин в образе балерины похвастался стойкой на пуантах
скриншот

Поклонников певца развеселил новый образ Сергея:

  • Теперь я видел всё😂
  • Балерина, которую мы заслужили😂😂😂
  • Ждём комментарий Кати Кухар😜
  • это сильно👏👏👏
  • Красавчик, Волочкова нервно курит в стороне😂👍👍👍👍
  • Шок😂
  • Ой не могу 😂 ну насмешил земляк 😂 🔥😂
  • Чёрный лебедь отдыхает😉

Ранее Снежана Бабкина умилила Сеть снимками с первого дня рождения сына.

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Теги: Сергей Бабкин
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Источник: Ivona bigmir)net

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