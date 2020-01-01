"Черный лебедь отдыхает": Сергей Бабкин в образе балерины похвастался стойкой на пуантах
Известный украинский исполнитель, актер и участник группы “5’nizza“ Сергей Бабкин рассмешил поклонников новым забавным снимком в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм 41-летний музыкант разместил кадр, где он предстал в образе балерины. На свежем фото знаменитость позировал в розовой пачке, состоящей из боди с длинными рукавами и многослойной юбки. Свой образ Сергей дополнил белыми колготами и серебристыми пуантами.
В описании к фотографии Бабкин отметил, что такой образ ему пришлось примерять во время съемок нового сезона шоу “Кто сверху?“ на Новом канале. Также артист анонсировал первый свой спектакль после карантина в харьковском театре “Прекрасные Цветы“.
“Стойка на пуантах - done ✔️ Первый наш послекарантинный спектакль @theatre_beautiful_flowers состоится 7 июля🦇 Прихожу в форму и тренирую перевоплощения на @novy_channel в “Хто Зверху“, - подписал снимок Бабкин.
Поклонников певца развеселил новый образ Сергея:
- Теперь я видел всё😂
- Балерина, которую мы заслужили😂😂😂
- Ждём комментарий Кати Кухар😜
- это сильно👏👏👏
- Красавчик, Волочкова нервно курит в стороне😂👍👍👍👍
- Шок😂
- Ой не могу 😂 ну насмешил земляк 😂 🔥😂
- Чёрный лебедь отдыхает😉
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