"Черный лебедь отдыхает": Сергей Бабкин в образе балерины похвастался стойкой на пуантах

Украинский музыкант показал забавный кадр со съемок шоу "Кто сверху?".

Известный украинский исполнитель, актер и участник группы “5’nizza“ Сергей Бабкин рассмешил поклонников новым забавным снимком в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 41-летний музыкант разместил кадр, где он предстал в образе балерины. На свежем фото знаменитость позировал в розовой пачке, состоящей из боди с длинными рукавами и многослойной юбки. Свой образ Сергей дополнил белыми колготами и серебристыми пуантами.

В описании к фотографии Бабкин отметил, что такой образ ему пришлось примерять во время съемок нового сезона шоу “Кто сверху?“ на Новом канале. Также артист анонсировал первый свой спектакль после карантина в харьковском театре “Прекрасные Цветы“.

“Стойка на пуантах - done ✔️ Первый наш послекарантинный спектакль @theatre_beautiful_flowers состоится 7 июля🦇 Прихожу в форму и тренирую перевоплощения на @novy_channel в “Хто Зверху“, - подписал снимок Бабкин.

Сергей Бабкин в образе балерины похвастался стойкой на пуантах скриншот

Поклонников певца развеселил новый образ Сергея:

Теперь я видел всё😂

Балерина, которую мы заслужили😂😂😂

Ждём комментарий Кати Кухар😜

это сильно👏👏👏

Красавчик, Волочкова нервно курит в стороне😂👍👍👍👍

Шок😂

Ой не могу 😂 ну насмешил земляк 😂 🔥😂

Чёрный лебедь отдыхает😉

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