53-летняя Берри поразила снимком в откровенном купальнике
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Голливудская суперзвезда Холли Берри поразила публику новым пляжным фото.
В Инстаграм 53-летняя знаменитость добавила снимок, на котором позирует в темном купальнике с открытой спиной, подчеркнувшем подкачанные ягодицы Берри.
Холли в кадре набрасывает на плечи платок.
Иногда вы должны сказать «черт побери» и просто сделать это! ✨,- написала звезда.
Фолловеры залайкали фото Холли и похвалили ее фигуру в комментариях. Кое-кто даже сделал это в шуточной форме: “Отличная корма“, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала сексапильную фигуру в купальнике.
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