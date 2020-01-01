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53-летняя Берри поразила снимком в откровенном купальнике

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Звезда добавила свежее пляжное фото, продемонстрировав подкачанные ягодицы .

"Крутой вид сзади": 53-летняя Берри показала фото в откровенном купальнике
instagram.com/halleberry

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Голливудская суперзвезда Холли Берри поразила публику новым пляжным фото.

В Инстаграм 53-летняя знаменитость добавила снимок, на котором позирует в темном купальнике с открытой спиной, подчеркнувшем подкачанные ягодицы Берри.

Холли в кадре набрасывает на плечи платок.

Иногда вы должны сказать «черт побери» и просто сделать это! ✨,- написала звезда.

"Крутой вид сзади": 53-летняя Берри показала фото в откровенном купальнике
instagram.com/halleberry

Фолловеры залайкали фото Холли и похвалили ее фигуру в комментариях. Кое-кто даже сделал это в шуточной форме: “Отличная корма“, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала сексапильную фигуру в купальнике.

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Теги: Холли Берри, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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