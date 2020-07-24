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Настя Каменских показала фигуру в купальнике

Комментариев: 2
Звезда продемонстрировала стильный аутфит и показала стройные бедра .

Настя Каменских показала фигуру в купальнике
Настя Каменских показала фигуру в купальнике
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских снова побаловала поклонников кадром в купальнике. В Инстаграм сексапильная звезда добавила фото, сделанное на фоне домашнего бассейна. Каменских позирует в сдельном купальнике со змеиным принтом, соблазнительно отставив одно бедро и демонстрируя свою спортивную форму.

Любимые, хочу узнать о вас немножко больше 😊А расскажите-ка, какая именно ты из моих песен? Пиши в комментариях цифру или хештег (а может и несколько) с названием песни. А я рандомно полайкаю фотки некоторых, - написала Каменских. 

Настя Каменских показала фигуру в купальнике
Настя Каменских показала фигуру в купальнике
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала утреннее фото из бассейна. 

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Теги: Настя Каменских, фото в купальнике, фигура звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.07.2020, 12:23
Оценка:  0
гость
Купальник то не кашерный. Молочное и мясное вместе.
гость  (аноним)  24.07.2020, 11:42
Оценка:  0
гость
я что то наоборот вижу. купальник.
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