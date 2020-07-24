Звезда продемонстрировала стильный аутфит и показала стройные бедра .

Настя Каменских показала фигуру в купальнике instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских снова побаловала поклонников кадром в купальнике. В Инстаграм сексапильная звезда добавила фото, сделанное на фоне домашнего бассейна. Каменских позирует в сдельном купальнике со змеиным принтом, соблазнительно отставив одно бедро и демонстрируя свою спортивную форму.

Любимые, хочу узнать о вас немножко больше 😊А расскажите-ка, какая именно ты из моих песен? Пиши в комментариях цифру или хештег (а может и несколько) с названием песни. А я рандомно полайкаю фотки некоторых, - написала Каменских.

Настя Каменских показала фигуру в купальнике instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала утреннее фото из бассейна.

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