25-летняя Екатерина Репяхова ответила на самый часто задаваемый вопрос подписчиков.

Молодая супруга и концертный директор украинского исполнителя Виктора Павлика, Екатерина Репяхова решила ответить на один из самых часто задаваемых вопросов подписчиков.

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В новом посте на своей странице в Инстаграм 25-летняя жена Павлика призналась, почему часто обращается к мужу по отчеству. Екатерина отметила, что на работе не может себе позволить при третьих лицах называть супруга Витей.

“Все началось с того, что мы вместе работаем с мужем. И часто бывают случаи, когда возле нас есть третьи лица. Или например, я обсуждаю с людьми будущий концерт Виктора, не буду же я заказчику говорить: - да, Витя споёт эту песню)) Понимаете, да? В любом случае, я часто при людях говорю Виктор, а там где Виктор, там и Франкович😅 Обожаю отчество моего мужа, мне безумно нравится это словосочетание.)) Так и вышло, я просто привыкла и сейчас не замечаю, когда на людях называю его по И.О. Надеюсь, вопрос исчерпан❤️ “, - объяснила Репяхова.

Жена Виктора Павлика рассекретила, почему часто называет мужа по отчеству Скриншот

Напомним, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились 29 мая.

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