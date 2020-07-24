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Жена Виктора Павлика рассекретила, почему часто называет мужа по отчеству

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25-летняя Екатерина Репяхова ответила на самый часто задаваемый вопрос подписчиков.
Жена Виктора Павлика рассекретила, почему часто называет мужа по отчеству
Жена Виктора Павлика рассекретила, почему часто называет мужа по отчеству
instagram.com/repyahovakate

Молодая супруга и концертный директор украинского исполнителя Виктора Павлика, Екатерина Репяхова решила ответить на один из самых часто задаваемых вопросов подписчиков.

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В новом посте на своей странице в Инстаграм 25-летняя жена Павлика призналась, почему часто обращается к мужу по отчеству. Екатерина отметила, что на работе не может себе позволить при третьих лицах называть супруга Витей.

“Все началось с того, что мы вместе работаем с мужем. И часто бывают случаи, когда возле нас есть третьи лица. Или например, я обсуждаю с людьми будущий концерт Виктора, не буду же я заказчику говорить: - да, Витя споёт эту песню)) Понимаете, да? В любом случае, я часто при людях говорю Виктор, а там где Виктор, там и Франкович😅 Обожаю отчество моего мужа, мне безумно нравится это словосочетание.)) Так и вышло, я просто привыкла и сейчас не замечаю, когда на людях называю его по И.О. Надеюсь, вопрос исчерпан❤️ “, - объяснила Репяхова.

Жена Виктора Павлика рассекретила, почему часто называет мужа по отчеству
Жена Виктора Павлика рассекретила, почему часто называет мужа по отчеству
Скриншот

Напомним, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились 29 мая.

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.07.2020, 16:39
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гость
Патаму что она Катя-жопанос! И никак иначе!
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