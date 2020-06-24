Павел Павлик прокомментировал свое предыдущее заявление, которые не все подписчики поняли правильно.

"Я не отказывался от лечения": Сын Виктора Павлика рассказал о борьбе с раком facebook.com/vpavlik100

В субботу, 20 июня, сын украинского певца Виктора Павлика, 21-летний Павел Павлик сообщил, что принял решение прекратить химиотерапию так, как лечение не дало положительных результатов.

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Многие подписчики парня приняли его слова, как отказ от борьбы с раком. И, чтобы прояснить ситуацию, Павел опубликовал еще один пост в Facebook. В публикации Павлик-младший отметить, что не сдался и будет продолжать лечения онкологического заболевания.

“Я не здався! Багато хто відписав мені,що я не повинен здаватися, що я маю повірити в виліковність і тд. Так, я читаю усі повідомлення, що мені надсилають, та не всім відповідаю через їх величезну кількість. Можливо я й справді випадково написав так, що це виглядало як останні слова. Та це не так! Цитую: “Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу.” Написано, що мені залишилось тільки чекати. Та де написано, що так я і буду робити? Сидіти і чекати? Не для того я пішов на військову службу, щоб чекати поки щось станется. Я пішов туди, щоб знаходити шляхи вирішення проблем навіть там, де їх зовсім неможливо побачити. Тому просто чекати я ніколи не буду. Я й надалі буду боротися та жити з вірою в свою перемогу над моїм новим ворогом“.

Павел сообщил, что после 18 курсов химиотерапии вместе с врачами и родителями принял решение решили дать иммунитету возможность восстановиться.

“Я не відмовлявся від лікування і це не було моїм якимось відчайдушним рішенням. Це було абсолютно логічним та обдуманим висновком. 18 курсів хіміотерапій. Більшість з людей на щастя не уявляє що це таке. Та ця штука отруює як хворі клітини, так і здорові, і звісно це сильно пригнічує імунітет. А якщо це ще й не дає бажаного результату, то який сенс продовжувати таке лікування? Саме тому ми з лікарями та батьками вирішили дати імунітету можливість відновитися та почати самому брати участь у знищенні хвороби“.

Знову ніч, існує багато думок, що стосується в слова. Слово має велику силу - вони можуть бути доступні людям або ж ... Опубліковано & nbsp; Вівторок, 23 червня 2020 р.

Напомним, ранее молодая жена Виктора Павлика призналась, что лечила его от зависимости.

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