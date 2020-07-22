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В гламурном розовом наряде: Надя Дорофеева проехалась в метро

Комментариев: 3
Певица сняла вызывающее видео для TikTok.
В гламурном розовом наряде: Надя Дорофеева проехалась в метро
В гламурном розовом наряде: Надя Дорофеева проехалась в метро
instagram.com/nadyadorofeeva

Одна из самых популярных украинских исполнительниц, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников яркими роликами для TikTok. 

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Так, на этот раз 30-летняя артистка сняла короткое видео, где она позировала в метро. Певица в блестящем топе на бретельках, розовых штанах, и с жакетом, который она накинула на одно плечо, прошла через турникет. При этом Надя игриво показала язык на камеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Follow me💕 #tiktok

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Пользователи Сети оставили множество комментариев под новой публикацией Дорофеевой: 

  • У тебя самый лучший тик ток 😍💗
  • Шикарная 😍
  • Икона стиля🔥😍
  • Потрясающая Надюшшшш😍🔥🔥🔥😍
  • Божечки, бомбаааа
  • Кто это тут нарушает карантин?
  • Очень красивая 😍😍

Ранее стало известно, чем Владимир Дантес баловал Надю Дорофееву на карантине.

 

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.07.2020, 16:26
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гость
и так каждый божий день на работу
pусский  (аноним)  23.07.2020, 16:16
Оценка:  +2
pусский
Нам нужны такие бляди в Крыму, развлекать наших отдыхающих десантников!
Єксперд  (аноним)  23.07.2020, 12:51
Оценка:  +2
Єксперд
Ох и духовка у нее)
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