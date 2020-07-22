В гламурном розовом наряде: Надя Дорофеева проехалась в метро

Певица сняла вызывающее видео для TikTok.

Одна из самых популярных украинских исполнительниц, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников яркими роликами для TikTok.

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Так, на этот раз 30-летняя артистка сняла короткое видео, где она позировала в метро. Певица в блестящем топе на бретельках, розовых штанах, и с жакетом, который она накинула на одно плечо, прошла через турникет. При этом Надя игриво показала язык на камеру.

Пользователи Сети оставили множество комментариев под новой публикацией Дорофеевой:

У тебя самый лучший тик ток 😍💗

Шикарная 😍

Икона стиля🔥😍

Потрясающая Надюшшшш😍🔥🔥🔥😍

Божечки, бомбаааа

Кто это тут нарушает карантин?

Очень красивая 😍😍

Ранее стало известно, чем Владимир Дантес баловал Надю Дорофееву на карантине.

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