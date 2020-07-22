В гламурном розовом наряде: Надя Дорофеева проехалась в метро
Одна из самых популярных украинских исполнительниц, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников яркими роликами для TikTok.
Читай также: “Красивое и мокрое закулисье“: Дорофеева показала видео со съемок клипа “Last Dance“
Так, на этот раз 30-летняя артистка сняла короткое видео, где она позировала в метро. Певица в блестящем топе на бретельках, розовых штанах, и с жакетом, который она накинула на одно плечо, прошла через турникет. При этом Надя игриво показала язык на камеру.
Пользователи Сети оставили множество комментариев под новой публикацией Дорофеевой:
- У тебя самый лучший тик ток 😍💗
- Шикарная 😍
- Икона стиля🔥😍
- Потрясающая Надюшшшш😍🔥🔥🔥😍
- Божечки, бомбаааа
- Кто это тут нарушает карантин?
- Очень красивая 😍😍
Ранее стало известно, чем Владимир Дантес баловал Надю Дорофееву на карантине.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил