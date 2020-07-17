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"Мне не важна была свадьба": Анна Саливанчук призналась, как выбрала мужа

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Звезда показала архивные кадры с венчания и рассказала забавную историю о замужестве .

"Мне не важна была свадьба": Анна Саливанчук призналась, как выбрала мужа
instagram.com/salivanchuk.anna

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Актриса театра и кино Анна Саливанчук, которая ожидает рождения второго ребенка, очаровала Сеть архивными кадрами.

В Инстаграм звезда картины “Свингеры“ добавила ролик и фото, посвященные 5-летию своей свадьбы. 

В кадре звезда с супругом появляются поде песню Pupo “Su di Noi“ в свадебных нарядах, а также запечатлены в церкви с венчальными коронами.

В посте под видео звезда призналась, что выбрала мужа по его детским фото.

Под эту песню мы первый раз танцевали медленный танец, под эту песню я шла под венец! и Вот сегодня уже 5 лет как мы повенчались, и нашему сыну Глебу сегодня 4,8 -как вы понимаете мы долго не думали:))) 😂😂😂как не странно но я на 10 день после знакомства с @alexbozhkov поняла , что это именно тот мужчина от которого я хочу сына!

Я увидела его детскую фотографию и расплакалась! Подумала не ужели все так просто, а почему просто я 30 лет тебя ждала мой Александр Божков!!!! Мне не важно была свадьба, девичники- я хотела сына! И да -свадьбы у нас не было- были только мы и наши родители, но Саша пообещал, что у нас она обязательно будет- но я хочу быть не беременной и танцевать до утра!!!!! Спасибо жизнь, люблю тебя мой Божков и продолжаю и дальше производить на свет Божковых!!!! Ты многому меня научил, показал, я думаю что у нас ещё много интересного впереди, хочу встретить с тобой 50 лет совместной жизни! Люблю безмерно тебя- ты знаешь!!! - написала актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под эту песню мы первый раз танцевали медленный танец, под эту песню я шла под венец! и Вот сегодня уже 5 лет как мы повенчались, и нашему сыну Глебу сегодня 4,8 -как вы понимаете мы долго не думали:))) 😂😂😂как не странно но я на 10 день после знакомства с @alexbozhkov поняла , что это именно тот мужчина от которого я хочу сына! Я увидела его детскую фотографию и расплакалась! Подумала не ужели все так просто, а почему просто я 30 лет тебя ждала мой Александр Божков!!!! Мне не важно была свадьба, девичники- я хотела сына! И да -свадьбы у нас не было- были только мы и наши родители, но Саша пообещал, что у нас она обязательно будет- но я хочу быть не беременной и танцевать до утра!!!!! Спасибо жизнь, люблю тебя мой Божков и продолжаю и дальше производить на свет Божковых!!!! Ты многому меня научил, показал, я думаю что у нас ещё много интересного впереди, хочу встретить с тобой 50 лет совместной жизни! Люблю безмерно тебя- ты знаешь!!!

Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Ранее мы писали, что Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах.

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Теги: Анна Саливанчук, свальба, венчание, мужья звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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