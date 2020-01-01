Чего не стоит делать в этот день, чтобы привлечь удачу.

Запреты дня 18 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в лунный праздник depositphotos.com

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В субботу, 18 июля 2020, православная церковь чтит память святого Афанасия Афонского. Святому основателю монастыря на Афоне, молятся в разных интенциях..

В народе этот день нарекли Лунным праздником и почти все его приметы и суеверия так или иначе связаны с ночным светилом.

Древние верили, что благодаря сильной энергии Луны 18 июля могут сбыться самые сокровенные желания и реализоваться важные планы.

Традиции на 18 июля

Главной традицией суток считают "приглашение Луны" в дом - предки не завешивали окна, чтобы не препятствовать попаданию лучей в жилище.

Также в Лунный праздник было принято:

всю сложную и важную работу делать днем, а вечер оставлять для досуга и пассивного отдыха

вечером и ночью - когда Луна на небе - стоит думать о планах на будущее, визуализировать свои желания, в деталях продумывать то, чего хотелось бы достичь. Мечтать в эти сутки лучше по максимуму

хорошей идеей написать список желаний или даже сделать вишдоску

древние в этот день читали специальные заговоры на счастье, здоровье, богатство и любовь.

Также день богат особенными запретами.

Запреты дня 18 июля

По мнению древних, в Лунный праздник нельзя:

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ночью не положено было спать - это время использовали для ритуалов, мечтаний, построения различных планов

в Лунный праздник противопоказаны любые негативные эмоции: нельзя грустить и унывать, категорически запрещено злиться

категорически нельзя выдавать чужие секреты, нельзя сплетничать, обсуждать кого-то - сплетников могла постигнуть кара

запрещено делать ремонт, проводить даже мелкие ремонтные работы - предки считали, что можно получить травму, а сделанные в Лунный праздник порядки долго не прослужат.

День богат приметами.

Приметы на 18 июля

Древние наблюдали за событиями дня и сделали выводы:

увидеть на небе "играющую Луну" - которая то в тучи прячется, то выходит - к большой удаче и благополучию на весь год

спать в ночь на Лунный праздник - счастье проспать

все желания, которые загадаешь на Лунный праздник - сбудутся

Луна принесет 18 июля удачу тем, кто на нее смотрит.

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