Запреты дня 18 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в Лунный праздник
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В субботу, 18 июля 2020, православная церковь чтит память святого Афанасия Афонского. Святому основателю монастыря на Афоне, молятся в разных интенциях..
В народе этот день нарекли Лунным праздником и почти все его приметы и суеверия так или иначе связаны с ночным светилом.
Древние верили, что благодаря сильной энергии Луны 18 июля могут сбыться самые сокровенные желания и реализоваться важные планы.
- Традиции на 18 июля
Главной традицией суток считают "приглашение Луны" в дом - предки не завешивали окна, чтобы не препятствовать попаданию лучей в жилище.
Также в Лунный праздник было принято:
- всю сложную и важную работу делать днем, а вечер оставлять для досуга и пассивного отдыха
- вечером и ночью - когда Луна на небе - стоит думать о планах на будущее, визуализировать свои желания, в деталях продумывать то, чего хотелось бы достичь. Мечтать в эти сутки лучше по максимуму
- хорошей идеей написать список желаний или даже сделать вишдоску
- древние в этот день читали специальные заговоры на счастье, здоровье, богатство и любовь.
Также день богат особенными запретами.
- Запреты дня 18 июля
По мнению древних, в Лунный праздник нельзя:
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- ночью не положено было спать - это время использовали для ритуалов, мечтаний, построения различных планов
- в Лунный праздник противопоказаны любые негативные эмоции: нельзя грустить и унывать, категорически запрещено злиться
- категорически нельзя выдавать чужие секреты, нельзя сплетничать, обсуждать кого-то - сплетников могла постигнуть кара
- запрещено делать ремонт, проводить даже мелкие ремонтные работы - предки считали, что можно получить травму, а сделанные в Лунный праздник порядки долго не прослужат.
День богат приметами.
- Приметы на 18 июля
Древние наблюдали за событиями дня и сделали выводы:
- увидеть на небе "играющую Луну" - которая то в тучи прячется, то выходит - к большой удаче и благополучию на весь год
- спать в ночь на Лунный праздник - счастье проспать
- все желания, которые загадаешь на Лунный праздник - сбудутся
- Луна принесет 18 июля удачу тем, кто на нее смотрит.
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