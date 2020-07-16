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Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах - фото

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Анна Андрес отметила, что карантин укрепил их с мужем чувства .

Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
instagram.com/ann.andres

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Украинская модель, обладательница титула Мисс Украина Вселенная-2014 26-летняя Анна Андрес вышла замуж. Бракосочетание королевы красоты с французским бизнесменом Давидом Барокасом состоялось 11 июля в Каннах.

Свадьба должна была быть еще в мае 2020, но планы пришлось изменить из-за карантина.

Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
instagram.com/ann.andres

Фото яркого торжества Анна добавила в Инстаграм.

Для церемонии Анна Андрес выбрала белое платье без бретелек от бренда Gyunel Couture, туфли-лодочки от Jimmy Choo и сумку того же бренда. Дополнил образ невесты белый обруч на собранных в высокую гульку волосах и ювелирные украшения. 

Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
instagram.com/ann.andres

Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
instagram.com/ann.andres

Мы готовили свадьбу с декабря 2019 на начало мая 2020 Это было непросто: практически ежедневные звонки с нашими wedding planners, миллион и маленькая тележка организационных моментов, так как времени на организацию масштабного празднования было всего полгода. Но жизнь внесла свои коррективы, немного посмеявшись над нашими планами. в один прекрасный день, незадолго до свадьбы понимаем, что праздник придется отменить. Пандемия! Карантин стал своеобразной школой выживания для отношений во многих пар.

Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
instagram.com/ann.andres

И мы благодарны ему - ведь поняли, что жить друг без друга не можем. Я бесконечно счастлива, что встретила мужчину, у которого правильные принципы и ценности. Чья преданность и ежедневная забота обо мне поражают и заставляют уважать его еще больше. Этот человек открыл для меня другая любовь - спокойное и чистое. любовь, когда ты не страдаешь, а наслаждаешься, - написала Анна.

Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
Мисс Украина Вселенная вышла замуж в Каннах: Фото роскошного торжества
instagram.com/ann.andres

 

Ранее мы писали, что украинская модель показала пышную грудь в бикини.

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Теги: анна андрес, свадебная мода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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