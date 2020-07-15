Кибератаку на соцсеть называют самой крупной в истории Twitter.

Хакеры взломали Twitter Маска, Кардашьян и Барака Обамы instagram.com/o.news.gr.1

Читай также: В Сети появилось редкое детское фото Илона Маска

Вчера, 15 июля 2020, хакеры взломали аккаунты знаменитых личностей в соцсети Twitter с целью выманить у подписчиков криптовалюту - биткоины. За несколько часов мошенники сделали записи на страницах ряда американских знаменитостей, среди которых: предприниматели Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Уоррен Баффетт, политики Барак Обама, Джо Байден, Майкл Блумберг, инста-дива Ким Кардашьян, а также компании Uber и Apple и другие.

Мошеннические посты были опубликованы с помощью веб-приложения Twitter.

Об этом сообщает агентство bloomberg.

Это происшествие уже успели окрестить самой крупной кибератакой в истории системы безопасности Twitter.

По данным Bloomberg, текст мошеннического сообщения с предложением “удвоить все платежи“ тем, кто в течение 30 минут переведет биткоины на указанный кошелек, за несколько часов был размещен в твиттере свыше 3 тысяч раз. По данным агенства, на кошелек злоумышленников поступило 12 биткоинов (около $110 тыс).

Читай также: Девушка Илона Маска выставила на аукцион частичку своей души

Сообщается, что часть пострадавших пользователей использовали надежный пароль и двухфакторную аутентификацию.

После инцидента служба поддержки Twitter сообщила, что компания работает над устранением возникших проблем с безопасностью. Также пользователей, чьи аккаунты взломали, предупредили о невозможности в ближайшее время сменить пароль или размещать посты.

К слову, о происшествии написала пресс-служба ФБР.

Федеральное бюро расследований призвало общественность не попадаться на удочку мошенников.

К слову, в прошлом 2019 году хакеры взломали твиттер-аккаунт основателя соцсети Джека Дорси.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян подразнила фигурой в откровенном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.