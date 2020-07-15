Хакеры взломали Twitter Маска, Кардашьян и Барака Обамы
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Вчера, 15 июля 2020, хакеры взломали аккаунты знаменитых личностей в соцсети Twitter с целью выманить у подписчиков криптовалюту - биткоины. За несколько часов мошенники сделали записи на страницах ряда американских знаменитостей, среди которых: предприниматели Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Уоррен Баффетт, политики Барак Обама, Джо Байден, Майкл Блумберг, инста-дива Ким Кардашьян, а также компании Uber и Apple и другие.
Мошеннические посты были опубликованы с помощью веб-приложения Twitter.
Об этом сообщает агентство bloomberg.
Это происшествие уже успели окрестить самой крупной кибератакой в истории системы безопасности Twitter.
По данным Bloomberg, текст мошеннического сообщения с предложением “удвоить все платежи“ тем, кто в течение 30 минут переведет биткоины на указанный кошелек, за несколько часов был размещен в твиттере свыше 3 тысяч раз. По данным агенства, на кошелек злоумышленников поступило 12 биткоинов (около $110 тыс).
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Сообщается, что часть пострадавших пользователей использовали надежный пароль и двухфакторную аутентификацию.
После инцидента служба поддержки Twitter сообщила, что компания работает над устранением возникших проблем с безопасностью. Также пользователей, чьи аккаунты взломали, предупредили о невозможности в ближайшее время сменить пароль или размещать посты.
К слову, о происшествии написала пресс-служба ФБР.
Федеральное бюро расследований призвало общественность не попадаться на удочку мошенников.
К слову, в прошлом 2019 году хакеры взломали твиттер-аккаунт основателя соцсети Джека Дорси.
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