"Румяные булочки": Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
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Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова очаровала Сеть новым фото в купальнике.
В Инстаграм пышногрудая красотка добавила снимок в бикини. В кадре Мила сидит в воде бассейна, демонстрируя аппетитные формы в купальнике с цветочным принтом. На фото видно, что девушка немного подгорела на сонце.
Как много знающих, как жить. Как мало счастливо живущих.
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜, - подписала фото Кузнецова.
Фолловеры похвалили фото Милы и назвали ее загорелое достоинство “румяными булочками“.
Ранее мы писали, что Мила Кузнецова отпраздновала день рождения в купальнике.
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