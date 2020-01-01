Мила Кузнецова продемонстрировала загар в откровенном купальнике.

"Румяные булочки": Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова очаровала Сеть новым фото в купальнике.

В Инстаграм пышногрудая красотка добавила снимок в бикини. В кадре Мила сидит в воде бассейна, демонстрируя аппетитные формы в купальнике с цветочным принтом. На фото видно, что девушка немного подгорела на сонце.

Как много знающих, как жить. Как мало счастливо живущих.

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜, - подписала фото Кузнецова.

"Румяные булочки": Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото instagram.com/mila_kuznetsova10

Фолловеры похвалили фото Милы и назвали ее загорелое достоинство “румяными булочками“.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова отпраздновала день рождения в купальнике.

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