Наладили отношения?: Экс-супруг Славы Каминской посвятил ей трогательный пост
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Похоже, звездным бывшим супругам - участнице дуэта “НеАнгелы“ Славы и пластическому хирургу Эдгару Каминскому удалось после развода наладить дружеские отношения. Об этом свидетельствует пост Эдгара в Инстарам, посвященный дню рождения бывшей жены.
Каминский трогательно поздравил Славу с ее новым годом и пожелал ей легкой и веселой жизни. К посту Эдгар добавил общие фото с экс-женой и детьми.
К слову, в начале публикации Каминский призвал пользователей Сети не фантазировать и не видеть скрытых смыслов там, где их нет.
Интересно было бы прочесть книгу или посмотреть фильм о своей жизни по сценарию, написанному подписчиками и хейтерами в соц сетях.
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С уверенностью могу сказать, что данная история не отражала бы реальные события, а лишь фантазии и проблемы жизни тех самых сценаристов.
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Социальные сети — сплошной лабиринт. Поэтому просто наслаждайтесь картинкой и не фантазируйте.
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Слава Каминская, искренне поздравляю тебя с днём рождения. История твоей жизни — это сериал на много сезонов.
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Я желаю тебе, чтобы новые серии были только светлыми, яркими и с чувством юмора. Не слушай других, не живи советами, историями и правдами мнимых друзей. Ты мудрая и открытая. Доверяй своему сердцу. Крепко обнимаю 👐🏻🎈💐😘, - написал Каминский.
Слава ответила экс-возлюбленному лаконичным смайлом “поцелуем“.
Ранее мы писали, что новая девушка Эдгара Каминского показала эффектные фото в купальнике.
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