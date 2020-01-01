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Наладили отношения?: Экс-супруг Славы Каминской посвятил ей трогательный пост

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Пластический хирург Эдгар Каминский поздравил бывшую жену с днем рождения и добавил общие фото.

Наладились отношения?: Экс-супруг Славы Каминской посвятил ей трогательный пост
Наладились отношения?: Экс-супруг Славы Каминской посвятил ей трогательный пост
instagram.com/babaslavka

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Похоже, звездным бывшим супругам - участнице дуэта “НеАнгелы“ Славы и пластическому хирургу Эдгару Каминскому удалось после развода наладить дружеские отношения. Об этом свидетельствует пост Эдгара в Инстарам, посвященный дню рождения бывшей жены.

Каминский трогательно поздравил Славу с ее новым годом и пожелал ей легкой и веселой жизни. К посту Эдгар добавил общие фото с экс-женой и детьми.

К слову, в начале публикации Каминский призвал пользователей Сети не фантазировать и не видеть скрытых смыслов там, где их нет.

Интересно было бы прочесть книгу или посмотреть фильм о своей жизни по сценарию, написанному подписчиками и хейтерами в соц сетях.

С уверенностью могу сказать, что данная история не отражала бы реальные события, а лишь фантазии и проблемы жизни тех самых сценаристов.

Социальные сети — сплошной лабиринт. Поэтому просто наслаждайтесь картинкой и не фантазируйте.

Слава Каминская, искренне поздравляю тебя с днём рождения. История твоей жизни — это сериал на много сезонов.

Я желаю тебе, чтобы новые серии были только светлыми, яркими и с чувством юмора. Не слушай других, не живи советами, историями и правдами мнимых друзей. Ты мудрая и открытая. Доверяй своему сердцу. Крепко обнимаю 👐🏻🎈💐😘, - написал Каминский.

Слава ответила экс-возлюбленному лаконичным смайлом “поцелуем“.

Наладились отношения?: Экс-супруг Славы Каминской посвятил ей трогательный пост
Наладились отношения?: Экс-супруг Славы Каминской посвятил ей трогательный пост
instagram.com/babaslavka

Наладились отношения?: Экс-супруг Славы Каминской посвятил ей трогательный пост
Наладились отношения?: Экс-супруг Славы Каминской посвятил ей трогательный пост
instagram.com/babaslavka

Ранее мы писали, что новая девушка Эдгара Каминского показала эффектные фото в купальнике.

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский, развод, поздравления
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Источник: Ivоna bigmir)net

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