Не удержала прелести: 19-летняя дочка Брежневой показала откровенный кадр
Соня Киперман запостила пикантное фото в купальнике.
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Дочка экс-участницы популярной группы ВИА-гра Веры Брежневой показала откровенное фото в купальнике. В Инста-сториз 19-летняя Соня Киперман, которая живет и учится в США, добавила пикантный кадр, для которого позирует, наклонившись вперед.
Благодаря ракурсу ее упругая грудь буквально выскальзывает из топика, который служит верхней частью пляжного наряда.
Солнышко, дорогая - подписала на фото Соня.
Ранее мы писали, что дочка Брежневой обратилась к хейтерам.
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