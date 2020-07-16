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Не удержала прелести: 19-летняя дочка Брежневой показала откровенный кадр

Комментариев: 2
Соня Киперман запостила пикантное фото в купальнике.

Не удержала прелести: 19-летняя дочка Брежневой показала откровенный кадр
Не удержала прелести: 19-летняя дочка Брежневой показала откровенный кадр
instagram.com/sonyaxkiperman

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Дочка экс-участницы популярной группы ВИА-гра Веры Брежневой показала откровенное фото в купальнике. В Инста-сториз 19-летняя Соня Киперман, которая живет и учится в США, добавила пикантный кадр, для которого позирует, наклонившись вперед.

Благодаря ракурсу ее упругая грудь буквально выскальзывает из топика, который служит верхней частью пляжного наряда.

Солнышко, дорогая - подписала на фото Соня.

Не удержала прелести: 19-летняя дочка Брежневой показала откровенный кадр
Не удержала прелести: 19-летняя дочка Брежневой показала откровенный кадр
instagram.com/sonyaxkiperman

Ранее мы писали, что дочка Брежневой обратилась к хейтерам.

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Теги: Соня Киперман, фото в купальниках
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.07.2020, 14:42
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А как же Родина? Родные березки, таежные ебеня, попы с кадилами?
гость  (аноним)  16.07.2020, 14:40
Оценка:  -1
гость
МАМЕЛЕ НА СРАНОМ КАЦАПСТАНЕ, ЛИЧИНКА В США!
А ЧЕГО, НЕ В КАКОМ-НИБУДЬ ВУЗЕ КАЦАПСТАНА?
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