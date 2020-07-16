Соня Киперман запостила пикантное фото в купальнике.

Не удержала прелести: 19-летняя дочка Брежневой показала откровенный кадр instagram.com/sonyaxkiperman

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Дочка экс-участницы популярной группы ВИА-гра Веры Брежневой показала откровенное фото в купальнике. В Инста-сториз 19-летняя Соня Киперман, которая живет и учится в США, добавила пикантный кадр, для которого позирует, наклонившись вперед.

Благодаря ракурсу ее упругая грудь буквально выскальзывает из топика, который служит верхней частью пляжного наряда.

Солнышко, дорогая - подписала на фото Соня.

Не удержала прелести: 19-летняя дочка Брежневой показала откровенный кадр instagram.com/sonyaxkiperman

Ранее мы писали, что дочка Брежневой обратилась к хейтерам.

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