Соня Киперман поделилась черно-белым кадром.

Старшая дочь популярной исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман поделилась новым эффектным кадром на своей странице в Инстаграм.

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19-летняя девушка опубликовала черно-белую фотографию, где она позирует в своей спальне на кровати. На снимке Соня предстала в белом халатике, оголив одно плечо.

“Глаза в огне“, - подписала кадр Киперман.

Дочь Веры Брежневой запостила постельное фото в халатике скриншот

“Скорее грустят глаза💐💐💐💐Соняша❤️“, “Нереальное фото 🌹🌹🌹“, “Ты самая милая девушка💗💗“, “В начале подумала, что фото Кейт Мосс“, “Красавица ♥️“, - пишут в комментариях подписчики дочери Брежневой.

Напомним, ранее Соня Киперман показала детское фото в честь дня рождения.

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