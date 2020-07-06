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Дочь Веры Брежневой запостила постельное фото в халатике

Комментариев: 2
Соня Киперман поделилась черно-белым кадром.
Дочь Веры Брежневой запостила постельное фото в халатике
Дочь Веры Брежневой запостила постельное фото в халатике
instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь популярной исполнительницы Веры Брежневой, Соня Киперман поделилась новым эффектным кадром на своей странице в Инстаграм.

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19-летняя девушка опубликовала черно-белую фотографию, где она позирует в своей спальне на кровати. На снимке Соня предстала в белом халатике, оголив одно плечо.

“Глаза в огне“, - подписала кадр Киперман.

Дочь Веры Брежневой запостила постельное фото в халатике
Дочь Веры Брежневой запостила постельное фото в халатике
скриншот

“Скорее грустят глаза💐💐💐💐Соняша❤️“, “Нереальное фото 🌹🌹🌹“, “Ты самая милая девушка💗💗“, “В начале подумала, что фото Кейт Мосс“, “Красавица ♥️“, - пишут в комментариях подписчики дочери Брежневой.

Напомним, ранее Соня Киперман показала детское фото в честь дня рождения.

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Теги: Соня Киперман, Вера Брежнева
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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IrenaSH    06.07.2020, 12:01
Оценка:  +1
IrenaSH
а фото на унитазе скоро появится?
гость  (аноним)  06.07.2020, 11:58
Оценка:  +1
гость
Прокацапское говно накуй!!!!!!!!!!!!!!
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