Соня Киперман в новой публикации написала об оскорблениях в Сети.

"Спасибо всем, кто дал мне 45 лет": Дочка Брежневой обратилась к хейтерам instagram.com/sonyaxkiperman

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Дочь популярной певицы Веры Брежневой 19-летняя студентка Соня Киперман, которая учится и живет в США, стала жертвой хейтеров в Сети. Обь этом девушка сообщила в Инстаграм в разделе Сториз. Соня опубликовала свое фото в купальнике, а поверх снимка написала эмоциональный текст, сообщив, что ее последнюю публикацию захейтили в оскорбительных выражениях. Соня пожелала тем, кто любит критиковать внешность других, почаще смотреть на себя в зеркало.

Спасибо всем, кто не поленился написать под моим последним постом, что я жирная кобыла, что я выгляжу на 45 и что у меня нет совести. Мне очень приятно. И я надеюсь, что вам стало легче после того, как вы мне написали свое мнение. за экраном все такие смелые. Попробуйте посмотреть на себя в зеркало и сказать себе такие гадости. А то у нас все такие идеально молодые и совестные, - написала Соня.

"Спасибо всем, кто дал мне 45 лет": Дочка Брежневой обратилась к хейтерам instagram.com/sonyaxkiperman

Речь идет, видимо о недавней публикации, в которой Соня выставила фото в купальнике оливкового цвета. Девушка позирует, лежа на шезлонге и из-за необычного ракурса и света выглядит немного старше своих лет. После фото в Инста-сториз подписчики решили поддержать девушку - и написали множество комментариев с комплиментами и советами - не обращать внимания на хейтеров. Негативные комментарии Соня удалила.

"Спасибо всем, кто дал мне 45 лет": Дочка Брежневой обратилась к хейтерам instagram.com/sonyaxkiperman

"Спасибо всем, кто дал мне 45 лет": Дочка Брежневой обратилась к хейтерам instagram.com/sonyaxkiperman

"Спасибо всем, кто дал мне 45 лет": Дочка Брежневой обратилась к хейтерам instagram.com/sonyaxkiperman

Ранее мы писали, что Соня Киперман опубликовала детское фото.

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