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Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой

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Певица показала откровенные кадры, которые очень понравились подписчикам .

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
instagram.com/ververa

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Карантин из-за распространения коронавируса для многих стал не только временем ограничений и самоизоляции, но и возможностью перевести творчество и интересы в новый формат. Так, певица Вера Брежнева попробовала себя в роли модели, поучаствовав в онлайн-фотосесии. Притом звезда не стала размениваться на мелочи - и сфотографировалась полностью обнаженной.  

Кадры появились в Инстаграм артистки. Она позирует в расстегнутой блузе, приспущенной рубашке, а также без одежды, отвернувшись спиной к камере.

Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva 🤍
Как вам такой формат? Какое фото нравится больше ?

stay home. make love. 🤍, - написала Брежнева.

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
instagram.com/ververa

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
instagram.com/ververa

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
instagram.com/ververa

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
instagram.com/ververa

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой
instagram.com/ververa

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Поклонники Брежневой рассыпались в комплиментах, отметив, что все фото хороши, а особенно те, на которых видны ягодицы:

  • Конечно где голожопенькая 😂👍🏼
  • А что голой по улице пройти слабо?
  • Ну как так то? Запостите хоть одно неудачное фото. Все фото загляденье. ♥️
  • Это не тело-это какой то дар свыше! 🔥🔥🔥
  • Зажгли🔥🔥🔥... 
  • То которое осталось на флешке фотоаппарата и по этическим причинам не вошло в портфолио))
  • Все. Немного смущают фото со спины)) вы будто обнаженная
  • Бессьыдница🔥))
  • Ааа идеально❤️Мне понравились все фото, но я знаю какое больше понравилось Константину🤣извиняюсь за тупую шутку
  • Виагра такая Виагра), - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева станцевала на столе с Надей Дорофеевой. 

 

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Теги: Вера Брежнева, голые фото, обнажение, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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