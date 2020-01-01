Певица показала откровенные кадры, которые очень понравились подписчикам .

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой instagram.com/ververa

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Карантин из-за распространения коронавируса для многих стал не только временем ограничений и самоизоляции, но и возможностью перевести творчество и интересы в новый формат. Так, певица Вера Брежнева попробовала себя в роли модели, поучаствовав в онлайн-фотосесии. Притом звезда не стала размениваться на мелочи - и сфотографировалась полностью обнаженной.

Кадры появились в Инстаграм артистки. Она позирует в расстегнутой блузе, приспущенной рубашке, а также без одежды, отвернувшись спиной к камере.

Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva 🤍

Как вам такой формат? Какое фото нравится больше ?



stay home. make love. 🤍, - написала Брежнева.

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой instagram.com/ververa

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой instagram.com/ververa

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой instagram.com/ververa

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой instagram.com/ververa

Первая web-фотосессия: Вера Брежнева снялась абсолютно голой instagram.com/ververa

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Поклонники Брежневой рассыпались в комплиментах, отметив, что все фото хороши, а особенно те, на которых видны ягодицы:

Конечно где голожопенькая 😂👍🏼

А что голой по улице пройти слабо?

Ну как так то? Запостите хоть одно неудачное фото. Все фото загляденье. ♥️

Это не тело-это какой то дар свыше! 🔥🔥🔥

Зажгли🔥🔥🔥...

То которое осталось на флешке фотоаппарата и по этическим причинам не вошло в портфолио))

Все. Немного смущают фото со спины)) вы будто обнаженная

Бессьыдница🔥))

Ааа идеально❤️Мне понравились все фото, но я знаю какое больше понравилось Константину🤣извиняюсь за тупую шутку

Виагра такая Виагра), - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева станцевала на столе с Надей Дорофеевой.

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