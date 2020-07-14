Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Это мило": Хаджипантели в белье показала дефект кожи крупным планом

Комментариев: 1
Эпатажная модель показала растяжки и призналась, что первые стрии появились у нее в 12.

"Это мило": Хаджипантели в белье показала дефект кожи крупным планом
instagram.com/sophiahadjipanteli

Читай также: Эффектный кадр: Модель София Хаджипантели засветилась в мини-бикини

Эпатажная греческая модель София Хаджипантели обожает выставлять снимки в откровенных нарядах. На новом фото, которое София добавила в Инстаграм, она позирует в кружевном корсете и джинсах, приспущенных на бедрах.

В кадре модель не только полуобнажилась, но и откровенно продемонстрировала дефект кожи - растяжки на бедрах и ягодицах. В подписи к фото София отметила, что считает их милыми.

Растяжки милые, я заимела свои первые растяжки на бедрах, когда мне было 12 лет, - подписала фото София.

"Это мило": Хаджипантели в белье показала дефект кожи крупным планом
instagram.com/sophiahadjipanteli

К слову, некоторые фолловеры Софии в комментариях отметили, что тоже любят свои растяжки и с радостью их демонстрируют. 

Ранее мы писали, что Злата Огневич позировала в эротическом белье. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: София Хаджипантели, растяжки, дефект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.07.2020, 16:14
Оценка:  0
гость
Кому нах. нужны ее растяжки?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь