Эпатажная модель показала растяжки и призналась, что первые стрии появились у нее в 12.

"Это мило": Хаджипантели в белье показала дефект кожи крупным планом instagram.com/sophiahadjipanteli

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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели обожает выставлять снимки в откровенных нарядах. На новом фото, которое София добавила в Инстаграм, она позирует в кружевном корсете и джинсах, приспущенных на бедрах.

В кадре модель не только полуобнажилась, но и откровенно продемонстрировала дефект кожи - растяжки на бедрах и ягодицах. В подписи к фото София отметила, что считает их милыми.

Растяжки милые, я заимела свои первые растяжки на бедрах, когда мне было 12 лет, - подписала фото София.

"Это мило": Хаджипантели в белье показала дефект кожи крупным планом instagram.com/sophiahadjipanteli

К слову, некоторые фолловеры Софии в комментариях отметили, что тоже любят свои растяжки и с радостью их демонстрируют.

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