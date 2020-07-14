Певица продолжает делится с поклонниками секретом своей женской силы .

"Роскошная": Огневич поразила образом в откровенном белье и чулках instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич продолжает удивлять и очаровывать Сеть яркими сексуальными образами. На этот раз звезда разместила в Инстаграм снимок в эротическом белье с хештегом # ПриймаюСебе.

В кадре Злата появилась в белом кружевном комплекте и чулках с поясом. Дополнила образ легкая полупрозрачная накидка.

В описании к фото Злата написала, что красота каждого - в разнообразии.

Моя женская сила в том, что я # ПриймаюСебе и понимаю, что такое любовь и уважение 🌸Не можно быть немножко добрым, а немного - плохим. Все мы- такие, как есть и это прекрасно! В разнообразии своя красота и особая магия 🦋

@anabelarto_official @annashakola, - написала Огневич.

"Роскошная": Огневич поразила образом в откровенном белье и чулках instagram.com/zlata.ognevich

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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что им очень нравится образ Златы:

Сексуальная! Женственная! Особенная! Неповторимая! 💎🤍🥰 Ты прекрасна 😍

❤️ Скільки ніжності й краси в одному фото❤️🔥✨

Розкішна🔥

С пояском так вообще офигеть как секси

Выглядит красиво и интересно , сразу думаешь о свадьбе

Сногсшибательная 🔥🔥🔥

Яка ж гарна🌸🔥😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Злата Огневич поразила Сеть пикантными образами.

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