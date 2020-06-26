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Эффектный кадр: Модель София Хаджипантели засветилась в мини-бикини

Комментариев: 1
Эпатажная греческая модель отметила, насколько важно любить себя .

Эффектный кадр: Модель София Хаджипантели засветилась в мини-бикини
Эффектный кадр: Модель София Хаджипантели засветилась в мини-бикини
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Известная греческая модель София Хаджипантелли показала эффектное фото в откровенном купальнике.

В Инстаграм эпатажная знаменитость добавила снимок, на котором появилась в темном комплекте, состоящем из мини-трусиков и лифа-бандо без лямок. София позирует на фоне стеклянной стены.

Знаменитый @ 10 журнальный стекольный дом в Кефи 🌈, - подписала фото София.

Эффектный кадр: Модель София Хаджипантели засветилась в мини-бикини
Эффектный кадр: Модель София Хаджипантели засветилась в мини-бикини
instagram.com/sophiahadjipanteli

Также знаменитость добавила еще одно свежее фото, на котором позировала в ярком наряде и с прической гораздо короче обычного. Судя по всему, София решила немного измениться летом. В описании девушка отметила, как важно любить себя.

Любовь к себе - это ваш самый большой защитник. Мир не всегда приятен, поэтому будьте нежны с собой. Дружеское напоминание, что стоит постоять за себя ... себя ... за себя ... помни об этом ❤️, - написала София.

Эффектный кадр: Модель София Хаджипантели засветилась в мини-бикини
Эффектный кадр: Модель София Хаджипантели засветилась в мини-бикини
instagram.com/sophiahadjipanteli

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер снялась в одном белье. 

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Теги: София Хаджипантели, фото в бикини, мини
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.06.2020, 19:19
Оценка:  0
гость
Яке ж страшко... цiкаво, а що буде, якщо це страшко ще i вiдмити вiд гриму :-0
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