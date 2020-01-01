Алина Гросу, Оля Цыбульская, KAMALIYA и другие поделились секретом привлекательности .

Выгляди, как звезда: известные красавицы рассказали об отношении к спорту и диетам instagram.com/alina_grosu

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Кто из них просыпается на пробежку каждый день в четыре утра, кого

вдохновил на изменения собственный вид в телеэкране, кто похудел ради

свадьбы, а кого тренируют собственные дети — читайте в материале!



Известная шутка “поглядим на лето, стоит ли вообще худеть” - точно не про

жаркий сезон-2020! Погода радует возможностью показать себя во всей красе,

не прячась в вещи oversize (какими бы модными они ни были).

Мы расспросили

артисток, чей вид вдохновляет на работу над собой, о том, какую физическую

активность они выбирают для себя и сидят ли на диетах.

GROSU:

Мои отношения со спортом напоминают сплошные крайности :) Если у меня

перерыв в работе и нет хореографии — я уделяю ему максимум своего

внимания! Когда есть концерты, он потихоньку “уползает” на второй план.

Выбираю для себя кардио. Много силовых упражнений мне не нужно: по природе

у меня достаточно спортивное телосложение, поэтому несколько упражнений на

пресс — и я в полном порядке! Диетами не злоупотребляю, выбрала для себя

схему питания, с которой мне легко: в день — не более 1000 ккал, все

углеводы — утром. Если понимаю, что надо похудеть, перехожу на белковый

рацион: мясо, рыбку, морепродукты и салаты к ним.

Алина Гросу instagram.com/alina_grosu

Marietta:

Из “физики” выбрала для себя кроссфит. Часто тренируюсь дома; вместо

“утяжелителя” использую... собственную собаку! Мой бигль весит около 17-ти

кило... Двенадцать сезонов подряд не пропускала катания на борде на

горнолыжных курортах. Обожаю также командные виды спорта, скажем,

волейбол. Активно на диете сидела только раз с тогда еще будущим мужем

перед свадьбой. Результаты были, честно говоря, потрясающие: я лишилась

шести килограммов, мой Саша — целых тринадцати! Но, думаем, все магия была

не в диете, а в том, что мы настойчиво стремились достичь поставленной

цели.

KAMALIYA:

Моя любовь к физической активности не является большим секретом. Долгое

время профессионально занимаюсь конным спортом. Чтобы уверенно держаться в

седле, мне просто очень необходимо быть стройной и в тонусе! Поэтому я

много танцую, занимаюсь с тренером и дома сама по его советами. Мои дочери

посещают много спортивных секций, им нравится учить меня тому, что выучили

они сами. Поэтому часто я тренируюсь под их “руководством”! :) Диеты не

применяю, в свое время перепробовала многое, и эффект от этого совсем не

длительный. Знаю, что если себя ограничивать, в один момент может “сорвать

стоп-кран”. Результат дает только правильное питание, которое становится

образом жизни! В последнее время даже овощи и фрукты к семейному столу

выращиваю самостоятельно.

Камалия instagram.com/kamaliyaofficial

Анна Розумовська:

Ежедневно, несмотря ни на какие обстоятельства, бегаю с четырех утра. Моя

пробежка длится около трех часов; за это время успеваю пробежать около 10

км! Чтобы чувствовать себя при раннем подъеме комфортно и не дремать,

ложусь спать в 21:00. Именно с этого времени во время сна выделяется чуть

ли не самый важный гормон мелатонин, он же — гормон красоты и молодости.

Раньше занималась фехтованием, боксом и йогой, сейчас в качестве

“спутницы” оставила только последнюю — и ничуть не жалею! Что касается

питания, то стараюсь есть интуитивно. Есть негативный опыт диет... Знаю

теперь, что держать свое тело в постоянном стрессе — совершенно не

действенный метод. Главное — умеренность во всем, что ты ешь!

Анна Розумовская instagram.com/anna_rozumovska

Катя Вандина:

Спорт для меня — это идеальный способ хорошо выглядеть и поднять себе

настроение. Чтобы держать себя в форме, мне достаточно легкой пробежки и

получасовой тренировки на разные части тела два раза в неделю. Питаюсь

я... странно :) Если мне, ну, очень понравилось определенное блюдо, то

могу есть его хоть на завтрак, обед и ужин! Раньше пыталась придерживаться

диет... Теперь — поняла, что надо прислушиваться к своему организму и

позволять себе все, просто немного. Вообще не употребляю сладкие напитки и

не ем после шести.

Катя Вандина instagram.com/katya_vandina

Мила Еремеева:

Раньше я была любительницей с понедельника начать новую жизнь и...

забыть. Ну, ничего, я ведь немного потопчу на ночь — и что от этого будет?

Это в прошлом! Я решила, что моё тело и организм заслуживают трепета и

заботы. Люблю свою подтянутую форму, руки, а не сосисочки. Стройные

ножки, которыми можно покорить Тома Харди! У меня три направления

тренировок: тренировки в зале (спасибо моему тренеру Роману, который меня

гоняет, как козу!), стретчинг (благодаря моей “волшебнице шпагатов” Ольге

я за месяц села на поперечный, научилась правильно делать вакуум и

полюбила бег!) и электромиостимуляция, где моё тело и мышцы

активизируются! Всё в совокупности даёт свои плоды. По-другому уже и не

представляю себя. И думаю, как я жила без этого?! Без разницы в какой вы

сфере трудитесь, спорт добавляет уверенности и закаляет характер!

К диетам отношусь спокойно, но, как у каждой девочки, был момент: посижу

день на кефиру, яблоках и гречке. Я всего лишь исключила мучное и сладкое.

А я любительница загнать в себя свежий хлебушек и случайно в сумке

найти батончик. Научилась работать с силой воли — и всё! Ранний подьем

начинается со стакана воды и “вакуума” — отлично бодрит ! У меня плотный

завтрак, а вечером вообще не ем. Еда перестала для меня быть целью жизни,

но побаловать себя в первой половине дня периодически могу, при этом не

увлекаясь!

Оля Цыбульская:

Зимой прошлого года продюсеры одного телевизионного шоу предложили мне

примерить образ Дженнифер Лопес. В рамках формата. Я без ума от испанской

культуры, поэтому мне было очень в кайф. Я была в восторге от процесса, и

мне показалось, что получилось шикарно. Где-то через месяц шоу показали по

ТВ. Я сидела на диване с сыном и подгрызала его бублики. И когда объявили

меня — на сцене появилась толстая женщина со странными движениями, которая

меня откровенно раздражала. За щеками не было видно глаз. И внизу экрана,

под этой женщиной, написан титр: “Оля Цыбульская”.

Я поняла, что тот человек, который сейчас внутри меня, и тот, что на

экране — это два разных человека. И меня тошнит от того, что я вижу.

Я расплакалась и позвонила диетологу. Сказала, что надо срочно что-то делать.

За месяц и две недели я похудела на 12 килограммов. И с тех пор реально

слежу за тем, что кладу в рот. Я не свихнулась на диетах, потому что они

не помогают. Помогает правильное питание, не есть после 19, разгрузочные

дни и спорт. Может, звучит скучно, но это работает. Каждая из нас хочет

выпить волшебную таблетку — и сразу сбросить 20 килограммов. Но этап

тяжелой работы над собой наполнил меня особой энергией.

Оля Цыбульская instagram.com/cybulskaya

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