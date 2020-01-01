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Выгляди, как звезда: известные красавицы рассказали об отношении к спорту и диетам

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Алина Гросу, Оля Цыбульская, KAMALIYA и другие поделились секретом привлекательности .

Выгляди, как звезда: известные красавицы рассказали об отношении к спорту и диетам
Выгляди, как звезда: известные красавицы рассказали об отношении к спорту и диетам
instagram.com/alina_grosu

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Кто из них просыпается на пробежку каждый день в четыре утра, кого
вдохновил на изменения собственный вид в телеэкране, кто похудел ради
свадьбы, а кого тренируют собственные дети — читайте в материале!

Известная шутка “поглядим на лето, стоит ли вообще худеть” - точно не про
жаркий сезон-2020! Погода радует возможностью показать себя во всей красе,
не прячась в вещи oversize (какими бы модными они ни были).

Мы расспросили
артисток, чей вид вдохновляет на работу над собой, о том, какую физическую
активность они выбирают для себя и сидят ли на диетах.

  • GROSU:

Мои отношения со спортом напоминают сплошные крайности :) Если у меня
перерыв в работе и нет хореографии — я уделяю ему максимум своего
внимания! Когда есть концерты, он потихоньку “уползает” на второй план.
Выбираю для себя кардио. Много силовых упражнений мне не нужно: по природе
у меня достаточно спортивное телосложение, поэтому несколько упражнений на
пресс — и я в полном порядке! Диетами не злоупотребляю, выбрала для себя
схему питания, с которой мне легко: в день — не более 1000 ккал, все
углеводы — утром. Если понимаю, что надо похудеть, перехожу на белковый
рацион: мясо, рыбку, морепродукты и салаты к ним.

Алина Гросу
Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

  • Marietta:

Из “физики” выбрала для себя кроссфит. Часто тренируюсь дома; вместо
“утяжелителя” использую... собственную собаку! Мой бигль весит около 17-ти
кило... Двенадцать сезонов подряд не пропускала катания на борде на
горнолыжных курортах. Обожаю также командные виды спорта, скажем,
волейбол. Активно на диете сидела только раз с тогда еще будущим мужем
перед свадьбой. Результаты были, честно говоря, потрясающие: я лишилась
шести килограммов, мой Саша — целых тринадцати! Но, думаем, все магия была
не в диете, а в том, что мы настойчиво стремились достичь поставленной
цели.

  • KAMALIYA:

Моя любовь к физической активности не является большим секретом. Долгое
время профессионально занимаюсь конным спортом. Чтобы уверенно держаться в
седле, мне просто очень необходимо быть стройной и в тонусе! Поэтому я
много танцую, занимаюсь с тренером и дома сама по его советами. Мои дочери
посещают много спортивных секций, им нравится учить меня тому, что выучили
они сами. Поэтому часто я тренируюсь под их “руководством”! :) Диеты не
применяю, в свое время перепробовала многое, и эффект от этого совсем не
длительный. Знаю, что если себя ограничивать, в один момент может “сорвать
стоп-кран”. Результат дает только правильное питание, которое становится
образом жизни! В последнее время даже овощи и фрукты к семейному столу
выращиваю самостоятельно.

Камалия
Камалия
instagram.com/kamaliyaofficial

  • Анна Розумовська:

Ежедневно, несмотря ни на какие обстоятельства, бегаю с четырех утра. Моя
пробежка длится около трех часов; за это время успеваю пробежать около 10
км! Чтобы чувствовать себя при раннем подъеме комфортно и не дремать,
ложусь спать в 21:00. Именно с этого времени во время сна выделяется чуть
ли не самый важный гормон мелатонин, он же — гормон красоты и молодости.
Раньше занималась фехтованием, боксом и йогой, сейчас в качестве
“спутницы” оставила только последнюю — и ничуть не жалею! Что касается
питания, то стараюсь есть интуитивно. Есть негативный опыт диет... Знаю
теперь, что держать свое тело в постоянном стрессе — совершенно не
действенный метод. Главное — умеренность во всем, что ты ешь!

Анна Розумовская
Анна Розумовская
instagram.com/anna_rozumovska

  • Катя Вандина:

Спорт для меня — это идеальный способ хорошо выглядеть и поднять себе
настроение. Чтобы держать себя в форме, мне достаточно легкой пробежки и
получасовой тренировки на разные части тела два раза в неделю. Питаюсь
я... странно :) Если мне, ну, очень понравилось определенное блюдо, то
могу есть его хоть на завтрак, обед и ужин! Раньше пыталась придерживаться
диет... Теперь — поняла, что надо прислушиваться к своему организму и
позволять себе все, просто немного. Вообще не употребляю сладкие напитки и
не ем после шести.

Катя Вандина
Катя Вандина
instagram.com/katya_vandina

  • Мила Еремеева:

Раньше я была любительницей с понедельника начать новую жизнь и...
забыть. Ну, ничего, я ведь немного потопчу на ночь — и что от этого будет?
Это в прошлом! Я решила, что моё тело и организм заслуживают трепета и
заботы. Люблю свою подтянутую форму, руки, а не сосисочки. Стройные
ножки, которыми можно покорить Тома Харди! У меня три направления
тренировок: тренировки в зале (спасибо моему тренеру Роману, который меня
гоняет, как козу!), стретчинг (благодаря моей “волшебнице шпагатов” Ольге
я за месяц села на поперечный, научилась правильно делать вакуум и
полюбила бег!) и электромиостимуляция, где моё тело и мышцы
активизируются! Всё в совокупности даёт свои плоды. По-другому уже и не
представляю себя. И думаю, как я жила без этого?! Без разницы в какой вы
сфере трудитесь, спорт добавляет уверенности и закаляет характер!
К диетам отношусь спокойно, но, как у каждой девочки, был момент: посижу
день на кефиру, яблоках и гречке. Я всего лишь исключила мучное и сладкое.
А я любительница загнать в себя свежий хлебушек и случайно в сумке
найти батончик. Научилась работать с силой воли — и всё! Ранний подьем
начинается со стакана воды и “вакуума” — отлично бодрит ! У меня плотный
завтрак, а вечером вообще не ем. Еда перестала для меня быть целью жизни,
но побаловать себя в первой половине дня периодически могу, при этом не
увлекаясь!

  • Оля Цыбульская:

Зимой прошлого года продюсеры одного телевизионного шоу предложили мне
примерить образ Дженнифер Лопес. В рамках формата. Я без ума от испанской
культуры, поэтому мне было очень в кайф. Я была в восторге от процесса, и
мне показалось, что получилось шикарно. Где-то через месяц шоу показали по
ТВ. Я сидела на диване с сыном и подгрызала его бублики. И когда объявили
меня — на сцене появилась толстая женщина со странными движениями, которая
меня откровенно раздражала. За щеками не было видно глаз. И внизу экрана,
под этой женщиной, написан титр: “Оля Цыбульская”.
Я поняла, что тот человек, который сейчас внутри меня, и тот, что на
экране — это два разных человека. И меня тошнит от того, что я вижу.
Я расплакалась и позвонила диетологу. Сказала, что надо срочно что-то делать.
За месяц и две недели я похудела на 12 килограммов. И с тех пор реально
слежу за тем, что кладу в рот. Я не свихнулась на диетах, потому что они
не помогают. Помогает правильное питание, не есть после 19, разгрузочные
дни и спорт. Может, звучит скучно, но это работает. Каждая из нас хочет
выпить волшебную таблетку — и сразу сбросить 20 килограммов. Но этап
тяжелой работы над собой наполнил меня особой энергией.

Оля Цыбульская
Оля Цыбульская
instagram.com/cybulskaya

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Теги: красота, Алина Гросу, Оля Цыбульская
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Источник: IVONA)bigmir.net

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