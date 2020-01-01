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Альфа красоты: Как витамина А способен вернуть молодость кожи

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Все, что вам необходимо знать о главном помощнике в уходе за кожей лица.
Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
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Здоровая и красивая кожа лица - заслуга наших стараний и трепетного к ней отношения. Если мы хотим сохранить молодость и здоровье нашей кожи, тогда следует знать о пользе витамина А, его воздействии и суточной норме.

На первый взгляд может показаться, что ухаживать за своей внешностью, также легко как дышать. Ступенчатые формулы заботы о красоте мы выучили назубок, а потом и оплошностей на пути к достижению идеальной кожи лица не должно возникать. Вот только оказывается, что для сияющей здоровьем внешности мало придерживаться постулатов бьюти-индустрии, заключающиеся в очищение, тонизирование, увлажнении и питании. Сверкающая молодостью и внутренней силой кожа - продукт невероятного труда, немалых усилий, а также грамотного ухода. Для того, чтобы ваша рутина не ограничивалась методичным использованием одних и тех же средств, необходимо постоянно изучать новые тренды, выискивая подходящие для вас бьюти-формулы. Ivona рассказывает о волшебном элементе, который обязательно должен присутствовать в продуктах для “возрастной” кожи - витамине А. Раскрываем тайны и хитрости, которые таит в себе самый необходимый продукт для красоты женщин 35+.  

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В каких продуктах содержится 

Средняя суточная норма витамина А:

  • для женщин составляет 700 мкг, и если эти цифры вам ни о чем не говорят, то рассказываем, что подразумевает под собой загадочное значение.

Витамин А в своем естественном виде содержится в следующих продуктах:

  • яйцах,
  • печени,
  • молоке,
  • моркови,
  • дыне,
  • сладком картофеле,
  • шпинате.

Именно эта пища содержит в себе наибольшее количество бета-каротина, который организм будет использовать для синтеза необходимых ему элементов. Впрочем, обмануть организм можно, начав принимать специальные диетические добавки. Однако, прежде необходимо все-таки проконсультироваться с врачом, определив разумную норму потребления витамина А и правильный его источник.  

Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
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Витамин А и польза для кожи лица 

1. Разглаживание морщин 

Витамин А в форме ретинола и ретиноевая кислота являются проверенными борцами с морщинами. Многие дерматологи рекомендуют использовать его после 25-30 лет, чтобы замедлить появление первых признаков старения. Исследования показали, что эти ингредиенты способны стимулировать выработку коллагена, ведь когда он повреждается из-за воздействия ультрафиолета и других факторов, появляются морщины. Ретиноиды вновь “запускают“ клетки, которые отвечают за выработку нового коллагена, укрепление кожи и заполнение тонких линий под ее поверхностью, чтобы кожа выглядела более гладкой. 

Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
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2. Защита от ультрафиолета 

Большая часть витамина А поступает из продуктов, богатых бета-каротином, которые являются мощнейшими антиоксидантами. Они минимизируют действие свободных радикалов, которые расщепляют коллаген, и способствуют появлению морщин и обвисшей кожи. Вещества также снижают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, обеспечивая вполне естественную защиту от покраснений и пигментации, вызванных солнцем. 

Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
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3. Лечит акне 

Прыщи образуются тогда, когда поры забиты старыми, мертвыми клетками, маслом и бактериями, которые и вызывают “отличную” почву для размножения кожных заболеваний. Кремы и сыворотки с ретинолом, ретиноевые мази и другие бьюти-средства с витамином А стимулируют клеточный обмен. Тот же процесс происходит внутри самих пор, помогая замедлить выработку масла и сохранить эпидермис чистым. 

Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
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4. Выравнивает тон кожи 

Кремы с витамином А помогут осветлить пигментные пятна, вызванные солнцем, и повысить сияние кожи. Ретинол увеличивает и нормализирует метаболизм клеток, что помогает избавиться от пигментированных, поврежденных и шероховатых, освобождая место для более здоровых новых клеток. А ретиноиды могут блокировать фермент, необходимый для производства меланина (темного пигмента), что также помогает придать цвету лица ровный тон. 

Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
Витамин А для кожи лица: польза, в каких продуктах содержится
Pinterest

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Ретинол - не единственно возможная форма известного витамина А. Многие женщины уже начали использовать продукты, которые содержат в себе такой необходимый элемент молодости и красоты, но ограничиваться бьюти-средствами мы бы не советовали. Витамин А вне зависимости от того, попадает ли он в ваш организм с пищей или в формате ретинола, способен решить большинство кожных проблем, с которыми сталкиваются женщины 35+. Если хотите максимально ускорить процесс впитывания вашим организмом полезных веществ, то можете прибегнуть к разумной хитрости: витаминные добавки - здоровый путь к получению красивой кожи. 

Раннее мы писали о том, как внедрить касторовое масло в вашу бьюти-рутину

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Теги: витамин А, ретинол, красота кожи, уход за кожей
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Источник: ivona.bigmir.net

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