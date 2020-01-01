Кастровое масло: Бюджетный прием, который преобразит ваше лицо

Средство, которое не только спасет от морщин, но и улучшает любую деталь вашей внешности.

В 2020 году вероятность встретить женщин, которые все еще верят в целительную силу бьюти-средств, придуманных в СССР, ничтожно мала. Девушки обожают красивые баночки, стильные маски, необычные текстуры - на любовь своих потребительниц ко всевозможным ВАУ-эффектам и рассчитана индустрия красоты. Конечно, это никак не означает, что все эти стильные средства не смогут помочь вам улучшить состояние кожи, избавиться от морщин или привести в порядок брови.

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Для того, чтобы продукт “зашел” его оболочка должна быть не менее яркой, чем содержание. Вот только в бьюти-сфере не все решает привлекательная личина, ведь порой идеальные продукты для женской красоты можно найти в самых нестандартных местах. Поколению миллениалов, наверняка, невдомек, как можно пользоваться средствами бабушек и мам, которые те традиционно приобретали в аптеках. Ivona рассказывает об одном из самых древних бьюти-продуктов, а также универсальном и невероятно эффективном - касторовом масле.

Очищение

Прежде всего спешим напомнить, что использование касторового масла строго регламентируется вашей индивидуальной непереносимостью. Перед началом использования, нужно, как всегда, провести небольшой тест - нанести касторку на руку, и проверить, нет ли у вас аллергии.

Как использовать касторовое масло для красоты лица Pinterest

В быту мы часто используем касторовое масло для полирования мебели и обуви, но в бьюти-рутине им можно пользоваться как идеальный продукт для очищения кожи. После него ваш эпидермис будет буквально сиять чистотой и красотой. Касторка уничтожает глубоко въевшуюся грязь, “пробивает” поры - для ВАУ-эффекта нужно всего лишь нанести несколько капель масла на ватный тампон и протереть им лицо.

Как использовать касторовое масло для красоты лица Pinterest

Увлажнение

Если вы чувствуете, что вашей коже критически не хватает увлажнения, то перед покупкой дорогостоящих средств, стоит поэкспериментировать с народным лечением. Возьмите одну столовую ложку касторового масла и смешайте с оливковым. Нанесите смесь на лицо и помассируйте пару минут, чтобы кожа впитала его. Возьмите мочалку для лица, смочив ее в теплой воде, протрите все лицо, а затем снова повторите процедуру с маслом. После необходимо умыться и хорошо протереть лицо полотенцем. Повторяйте эту процедуру трижды в неделю, чтобы уже вскорости увидеть первые результаты использования касторового масла.

Как использовать касторовое масло для красоты лица Pinterest

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Морщины вокруг глаз

Касторовое масло активно используется для предотвращения морщин, поэтому считается невероятно действенным средством при борьбе с неровностями в области глаз. Для того, чтобы добиться максимального эффекта, необходимо хорошо очистить кожу водой и тоником перед использованием. Капните касторкой на ладонь, а затем с помощью пальчика, аккуратно нанесите его на кожу вокруг глаз. Не стоит смывать продукт, ведь он отлично впитывается, проникая в глубинные слои тонкого эпидермиса.

Как использовать касторовое масло для красоты лица Pinterest

Губы

Сочные, гладкие и невероятно мягкие губы - мечта любой женщины, ради достижения которой не страшно потратить и немыслимые суммы денег. У нас есть для вас очень действенный и бюджетный вариант. Уверенны, вы уже догадались, что помочь добиться красоты уст сможет главный герой сегодняшнего дня. Нанесите немного касторового масла на губы перед сном или первым делом с утра. Дешевый и эффективный вариант, который подарит наконец вашим губкам ощущение красоты.

Как использовать касторовое масло для красоты лица Pinterest

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Брови

В 2020 году тонкие брови или нарисованные золотыми ручками броу-мастеров не просто неактуальны, а откровенно вульгарны. Они выглядят дешево, а потому сразу же делают ваш образ устаревшим и абсолютно провинциальным. Касторовое масло поможет вам отрастить красивые брови, с которыми вы будете легко вписываться в современные бьюти-стандарты. Для того, чтобы мечта о красивых бровях сбылась, необходимо каждую ночь перед сном наносить на волоски немного касторки ватной палочкой. Оглянуться не успеете, как уже ваши брови можно будет легко транслировать на весь Инстаграм как самые стильные и здоровые.

Как использовать касторовое масло для красоты лица Pinterest

Прежде чем бежать в аптеку за копеечным средством, которое обещает помочь с самыми разнообразными кожными проблемами, нужно уяснить один простой момент. Использование касторового масла должно быть рациональным и умеренным, а ожидать от него волшебного эффекта после первого применения не стоит. Растительная субстанция действительно способна обеспечить уход за вашей внешностью, но не стоит исключать из вашего бьюти-обихода иные средства красоты. Не спешите избавляться от масок, патчей, кремов и гоммажей, ведь только полноценный уход, частью которого может быть и “народное решение”, залог идеальной внешности и здоровой кожи.

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