Дмитрий Комаров признался, что подарил молодой жене на годовщину свадьбы
В июне 2019 года ведущий проекта “Мир наизнанку“, путешественник и фотограф Дмитрий Комаров сообщил о тайной свадьбе со своей партнершей по “Танцам со звездами, “Мисс Украиной-2016“ Александрой Кучеренко.
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А на днях в интервью Кати Осадчей для программы “Світське життя“ ведущий рассекретил, как провел с любимой первую годовщину свадьбы. Так, по словам Дмитрия, он и Александра отметили радостное событие с родителями. Вместе с самыми близкими людьми пара выпила по бокалу шампанского на свежем воздухе.
Также Комаров рассказал Осадчей, какой дорогой подарок преподнес молодой супруге.
“Я подарил Саше подвеску в виде сердечка из белого золота с бриллиантом“, - признался Дмитрий.
Кроме того, ведущая “Світського життя“ поинтересовалась у путешественника, планирует ли он и Александра в ближайшее время стать родителями.
“Дети приходят и не спрашивают время, когда им нужно прийти. Поэтому, когда придет время – я обязательно сообщу“, - сказал Комаров.
Напомним, ранее Кучеренко показала, что подарила Комарову на день рождения.
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