Дмитрий Комаров тайно женился на Мисс Украина - фото

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров сыграл тайную свадьбу.

Читай также: Ани Лорак подтвердила свой новый роман (фото)

Ведущий тревел-шоу “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров сыграл тайную свадьбу. Его избранницей стала партнерша в шоу “Танці з зірками“ Александра Кучеренко, обладательница титула “Мисс Украина-2016“. Радостной новостью телеведущий поделился с поклонникам на странице в Instagram.

На снимке он держит на руках счастливую невесту Александру.

Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой, - написал Комаров.

Читай также: Макс Барских показал, как провел время с Мишей Романовой в США

Во время участия в проекте “Танці з зірками“ поклонники часто приписывали Дмитрию и Александре роман. Пара не подтверждала и не опровергала слухи, тем не менее, часто появляясь на публике вместе.

Александра Кучеренко также запостила в социальной сети фото с любимым.

Я самая счастливая на свете!!! Благодаря тебе, мой любимый муж Дмитрий Комаров! Пришло время поделиться нашим счастьем со всеми, - написала Мисс Украина.

Напомним, что ранее Настя Каменских выложила видео с девичника.