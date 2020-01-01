Супруга тележурналиста-путешественника преподнесла ему торт и билеты в путешествие .

"Лучшее утро!": Кучеренко показала, что подарила Комарову на день рождения instagram.com/aakucherenko

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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова поздравила мужа с 37-летием и поделилась радостью с подписчиками. В Инстаграм Мисс Украина-2016, телеведущая Александра Кучеренко выставила фото с супругом - пара держит праздничный торт с яркими цифрами, повторяющими возраст Дмитрия. В описании Саша отметила, что сама испекла торт, а также с самого утра поехала с супругом в аэропорт Борисполь, поскольку они впервые с начала карантина отправляются в путешествие.

Оказывается, самое лучшее утро - это когда встаёшь в 6 утра. Чтобы испечь праздничный торт, зажечь свечи, разбудить любимого мужа и отправиться вместе в такое долгожданное путешествие! С Днём рождения, мой @komarovmir ❤️ Пусть так будет вечно! - написала Александра.

"Лучшее утро!": Кучеренко показала, что подарила Комарову на день рождения instagram.com/aakucherenko

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Дмитрий также опубликовал общее фото с праздничным тортом и отметил, что супруга сделал ему самый лучший подарок - купила билеты на самолет. Телеведущий предложил фолловерам угадать, куда они с женой путешествуют.

37 - красивая цифра. Моя любимая жена приготовила торт, разбудила и сделала лучший из возможных подарок на день рождения для путешественника - авиабилет! Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив. Обычно, учитывая мою работу, за четыре месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по 4-5 раз в неделю, а рабочие перелеты (обычно очень ранние) начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным. Едем в аэропорт)) Спасибо за подарок, @aakucherenko А вам, дорогие друзья, спасибо за пожелания и теплые слова 🙏🙏🙏 Читая их, понимаю, что проживаю свою жизнь не зря)) Кстати, угадайте, куда мы на мой день рождения летим?)) #мирнаизнанку, - написал телеведущий.

"Лучшее утро!": Кучеренко показала, что подарила Комарову на день рожденияinstagram.com/aakucherenko instagram.com/komarovmir

Пользователи Сети поздравили телеведущего в комментариях, а также написали предположения, куда именно полетели супруги: в украинскую Одессу или заграницу.

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