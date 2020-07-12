"Передоз милоты": Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью
Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников трогательными семейными кадрами.
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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка запостила фото с отдыха на пляже. На свежих снимках Светлана нежно обнимает 2-летнюю дочь Тильду и целует ее маленькую ручку. Певица появилась перед камерой в тигровом бикини и бежевой накидке.
“Держать эту крошечную ручку - мое самое большое счастье ❤️❤️❤️“, - подписала Лобода.
Пользователи Сети засыпали новую публикацию звезды восторженными комментариями:
- Здоровья вашим деткам! Пусть у них будет много вашего внимания и любви😉
- У меня передоз милоты🥺😍❤️
- вы такие прекрасные 💓
- какие же вы хорошенькие💛
- какие милыеее, я не могуууу😍😍
- Ох да это счастье ♥️♥️
- Материнство вам к лицу
- Такие милые милашки👍❤❤❤Лободуся обожаю вас😘😘😘
- Красавицы. Очень чистое и нежное фото
Напомним, ранее Светлана Лобода в блестящем комбинезоне анонсировала выход нового клипа.
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