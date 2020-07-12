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"Передоз милоты": Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью

Комментариев: 1
Новый семейный кадр певицы умилил Сеть.
"Передоз милоты": Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью
"Передоз милоты": Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников трогательными семейными кадрами.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка запостила фото с отдыха на пляже. На свежих снимках Светлана нежно обнимает 2-летнюю дочь Тильду и целует ее маленькую ручку. Певица появилась перед камерой в тигровом бикини и бежевой накидке.

“Держать эту крошечную ручку - мое самое большое счастье ❤️❤️❤️“, - подписала Лобода.

Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью
Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью
скриншот

Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью
Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью
скриншот

Пользователи Сети засыпали новую публикацию звезды восторженными комментариями:

  • Здоровья вашим деткам! Пусть у них будет много вашего внимания и любви😉
  • У меня передоз милоты🥺😍❤️
  • вы такие прекрасные 💓
  • какие же вы хорошенькие💛
  • какие милыеее, я не могуууу😍😍
  • Ох да это счастье ♥️♥️
  • Материнство вам к лицу
  • Такие милые милашки👍❤❤❤Лободуся обожаю вас😘😘😘
  • Красавицы. Очень чистое и нежное фото

Напомним, ранее Светлана Лобода в блестящем комбинезоне анонсировала выход нового клипа.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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