"Передоз милоты": Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью

Новый семейный кадр певицы умилил Сеть.

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников трогательными семейными кадрами.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка запостила фото с отдыха на пляже. На свежих снимках Светлана нежно обнимает 2-летнюю дочь Тильду и целует ее маленькую ручку. Певица появилась перед камерой в тигровом бикини и бежевой накидке.

“Держать эту крошечную ручку - мое самое большое счастье ❤️❤️❤️“, - подписала Лобода.

Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью скриншот

Лобода запостила пляжное фото с младшей дочерью скриншот

Пользователи Сети засыпали новую публикацию звезды восторженными комментариями:

Здоровья вашим деткам! Пусть у них будет много вашего внимания и любви😉

У меня передоз милоты🥺😍❤️

вы такие прекрасные 💓

какие же вы хорошенькие💛

какие милыеее, я не могуууу😍😍

Ох да это счастье ♥️♥️

Материнство вам к лицу

Такие милые милашки👍❤❤❤Лободуся обожаю вас😘😘😘

Красавицы. Очень чистое и нежное фото

Напомним, ранее Светлана Лобода в блестящем комбинезоне анонсировала выход нового клипа.

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