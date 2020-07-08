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TAYANNA засветила голую грудь на фото для мужского журнала

Комментариев: 2
Татьяна Решетняк выставила очередные соблазнительные фото.

TAYANNA засветила голую грудь на фото для мужского журнала
TAYANNA засветила голую грудь на фото для мужского журнала
instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Украинская певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) поразила Сеть новым откровенным снимком. В Инстаграм знаменитость добавила пикантный кадр, сделанный для мужского журнала XXL. 

TAYANNA позирует, сидя на коленях, совершенно без одежды, вполоборота к камере. В кадре видна часть груди звезды.

Один день в неделю нужно делать остановки, замедляться, прекращать общение и быть наедине с собой и дальше следовать светлом лучу, по которому ведет жизнь. Как описывается в песне «Выйди на свет» с моего нового EP: «Остановись, послушай тишину, спроси, что случилось с тобой. Что нашел, что потерял на дороге. Кому должен любовь, а кому нечего", - написала Татьяна.

TAYANNA засветила голую грудь на фото для мужского журнала
TAYANNA засветила голую грудь на фото для мужского журнала
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Ранее мы писали, что TAYANNA показала горячие кадры в карантин.

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Теги: TAYANNA, голая
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.07.2020, 11:57
Оценка:  0
гость
Ни сиси ни писи и жопа с кулачек.
navigator2    08.07.2020, 11:18
Оценка:  0
navigator2
де грудь то?
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