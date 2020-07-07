Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть
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Певица Ани Лорак покорила Сеть свежей летней фотосессией. В Инстаграм знаменитость добавила подборку снимков, сделанных на прогулке. В кадре Лорак засветилась в ярком комбинезоне с цветочным принтом и укороченными штанинами.
Образ звезда дополнила туфлями на каблуке нюдового цвета, гладко расчесанными волосами и выразительным макияжем.
Лето в самом разгаре. Как спасаетесь от жары? - написала Лорак.
Фолловеры поставили снимкам множество лайков и отметили в комментариях, что звезда очень красива.
Ранее мы писали, что Ани Лорак устроила горячую фотосессию в коротеньком наряде.
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