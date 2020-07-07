Певица появилась на фото в легком комбинезоне с цветочным принтом .

Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак покорила Сеть свежей летней фотосессией. В Инстаграм знаменитость добавила подборку снимков, сделанных на прогулке. В кадре Лорак засветилась в ярком комбинезоне с цветочным принтом и укороченными штанинами.

Образ звезда дополнила туфлями на каблуке нюдового цвета, гладко расчесанными волосами и выразительным макияжем.

Лето в самом разгаре. Как спасаетесь от жары? - написала Лорак.

Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть instagram.com/anilorak

Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть instagram.com/anilorak

Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть instagram.com/anilorak

Фолловеры поставили снимкам множество лайков и отметили в комментариях, что звезда очень красива.

Ранее мы писали, что Ани Лорак устроила горячую фотосессию в коротеньком наряде.

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