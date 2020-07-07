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Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть

Комментариев: 1
Певица появилась на фото в легком комбинезоне с цветочным принтом .

Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть
Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак покорила Сеть свежей летней фотосессией. В Инстаграм знаменитость добавила подборку снимков, сделанных на прогулке. В кадре Лорак засветилась в ярком комбинезоне с цветочным принтом и укороченными штанинами.

Образ звезда дополнила туфлями на каблуке нюдового цвета, гладко расчесанными волосами и выразительным макияжем. 

Лето в самом разгаре. Как спасаетесь от жары? - написала Лорак.

Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть
Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть
instagram.com/anilorak

Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть
Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть
instagram.com/anilorak

Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть
Какая красивая: Лорак в стильном летнем наряде покорила Сеть
instagram.com/anilorak

Фолловеры поставили снимкам множество лайков и отметили в комментариях, что звезда очень красива. 

Ранее мы писали, что Ани Лорак устроила горячую фотосессию в коротеньком наряде.

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Теги: ани лорак, наряды звезд, пластические операции
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  07.07.2020, 18:14
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