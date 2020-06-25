"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак в коротеньком наряде поразила Сеть
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Певица Ани Лорак, которая постоянно удивляет поклонников переменами во внешности, снова преобразилась.
В Инстаграм 41-летняя звезда добавила кадры недавней фотосессии, на которых появилась в коротеньком наряде бледно-салатового цвета и блестящих сапожках на шпильке.
Лорак позировала, сидя на чехле для музыкальной аппаратуры, соблазнительно демонстрируя стройные ножки.
Хочу к вам! Скучаю за нашими встречами!
1, 2, 3 или 4? 🔥 - подписала кадры Лорак.
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Фолловеры отметили, что певица отлично выглядит и “снова помолодела“:
- Каролина, не перестаёте удивлять!🔥
- Ого, ого, огоооооо🔥
- Да все, все ❤️
- Какая красавица 😍😍😍
- Все фото прекрасны Каролиночка 😍❤️
- Очень трудно выбрать 😍
- Вы такая красавица😍
- Каролиночка и мы очеень скучаем по Вам😭❤️
- Воу❤️❤️😍 это огнище 🔥🔥
- Опа!!!! 🌹
- Очень красивая женщина😍❤️👍
- Дерзкая🤘🏾
- Наконец-то новые фотки, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак показала подросшую дочь от турецкого бизнесмена.
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