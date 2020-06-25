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"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак в коротеньком наряде поразила Сеть

Комментариев: 3
Певица устроила фотосессию, сидя на чехле для аппаратуры .

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая постоянно удивляет поклонников переменами во внешности, снова преобразилась.

В Инстаграм 41-летняя звезда добавила кадры недавней фотосессии, на которых появилась в коротеньком наряде бледно-салатового цвета и блестящих сапожках на шпильке.

Лорак позировала, сидя на чехле для музыкальной аппаратуры, соблазнительно демонстрируя стройные ножки.

Хочу к вам! Скучаю за нашими встречами!
1, 2, 3 или 4? 🔥 - подписала кадры Лорак.

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде
instagram.com/anilorak

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде
instagram.com/anilorak

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде
instagram.com/anilorak

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде
instagram.com/anilorak

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Фолловеры отметили, что певица отлично выглядит и “снова помолодела“:

  • Каролина, не перестаёте удивлять!🔥
  • Ого, ого, огоооооо🔥
  • Да все, все ❤️
  • Какая красавица 😍😍😍
  • Все фото прекрасны Каролиночка 😍❤️
  • Очень трудно выбрать 😍
  • Вы такая красавица😍
  • Каролиночка и мы очеень скучаем по Вам😭❤️
  • Воу❤️❤️😍 это огнище 🔥🔥
  • Опа!!!! 🌹
  • Очень красивая женщина😍❤️👍
  • Дерзкая🤘🏾
  • Наконец-то новые фотки, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала подросшую дочь от турецкого бизнесмена. 

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Теги: ани лорак, наряды ани Лорак, наряды звезд
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.06.2020, 17:29
Оценка:  0
гость
Любил бы эту крошку во всех известных позах. Залил бы ей в пукающее очко и смотрел как лопаются пузырьки.
гость  (аноним)  25.06.2020, 17:17
Оценка:  0
гость
КУЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  25.06.2020, 17:16
Оценка:  0
гость
Прокацапская тварь!!!!!!!!!!!!!
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