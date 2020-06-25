"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак в коротеньком наряде поразила Сеть

Певица устроила фотосессию, сидя на чехле для аппаратуры .

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая постоянно удивляет поклонников переменами во внешности, снова преобразилась.

В Инстаграм 41-летняя звезда добавила кадры недавней фотосессии, на которых появилась в коротеньком наряде бледно-салатового цвета и блестящих сапожках на шпильке.

Лорак позировала, сидя на чехле для музыкальной аппаратуры, соблазнительно демонстрируя стройные ножки.

Хочу к вам! Скучаю за нашими встречами!

1, 2, 3 или 4? 🔥 - подписала кадры Лорак.

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде instagram.com/anilorak

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде instagram.com/anilorak

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде instagram.com/anilorak

"Дерзкая": Вновь помолодевшая Лорак показала ноги в коротком наряде instagram.com/anilorak

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Фолловеры отметили, что певица отлично выглядит и “снова помолодела“:

Каролина, не перестаёте удивлять!🔥

Ого, ого, огоооооо🔥

Да все, все ❤️

Какая красавица 😍😍😍

Все фото прекрасны Каролиночка 😍❤️

Очень трудно выбрать 😍

Вы такая красавица😍

Каролиночка и мы очеень скучаем по Вам😭❤️

Воу❤️❤️😍 это огнище 🔥🔥

Опа!!!! 🌹

Очень красивая женщина😍❤️👍

Дерзкая🤘🏾

Наконец-то новые фотки, - написали в Сети.

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