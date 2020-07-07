Ведущая проекта "Аферисты в сетях"(Новый канал) рассказала, как относится к Insta-критикам.

За что Елена-Кристина Лебедь может отправить в бан Пресс-служба

Читай также: “Это произошло в 15“: Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем первом поцелуе

Как и каждый публичный человек, Елена-Кристина Лебедь часто подвергается критике. И больше всего желающих обсудить внешний вид ведущей или ее поведение, конечно, находится в соцсетях.

К конструктивной критике я отношусь с энтузиазмом, – объясняет ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – У меня в коллективе есть коллеги, чья честная конструктивная критика для меня, как глоток воды! Слово «конструктивная» здесь решающее. Реагирую только на такую критику – адекватно, с пониманием и выводами. Все остальные – «А че худая?», «Пойди пожри!», «Отрасти волосы, а то страшилище» – сразу в бан (улыбается).

За что Елена-Кристина Лебедь может отправить в бан Пресс-служба

Бесполезно объяснять людям без такта и культуры поведения, что конституцию тела не изменить, – говорит телеведущая. – И что прическа, мое «пожри», мои ляжки и мой пресс – это только мое дело. Вы же не подходите к незнакомцу в метро и не выпаливаете: «Что за прическа? Отрасти волосы! И пожри, блин, дистрофан!» Представляете, куда он вас пошлет? (смеется). У человека своя жизнь и свой выбор во всем.

Елена-Кристина Лебедь не отвечает на подобные слова не потому, что боится язвительных комментариев. А потому, что не видит смысла оправдываться перед своими недоброжелателями.

К счастью, сторонников у Елены-Кристины Лебедь больше, чем критиков. И ведущая Нового канала не устает их благодарить, выставляя в своих соцсетях их фотографии и положительные отзывы.

Не пропустите новые выпуски «Аферистов в сетях» каждый вторник в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.