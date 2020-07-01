Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Шампанское, купальник, шоколад: как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу

Комментариев: 3
В ведущей проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) разглядели музыкальный талант через интернет.
Шампанское, купальник, шоколад: как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу
Шампанское, купальник, шоколад: как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу
Пресс-служба

Читай также: “А я говорил“: Елена-Кристина Лебедь рассекретила реакцию Розенко на ее работу

На этот раз не Елена-Кристина Лебедь искала встречи с мошенниками, а они с ней. На сайте знакомств ведущей «Аферистов в сетях» написала девушка по имени Лиля. Представилась секретарем влиятельного продюсера и пригласила на кастинг.

Объяснила, что продюсер ищет новую певицу для раскрутки, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Наверное, мой вокал поразил их по переписке (улыбается). Потому что говорили, что я идеальный вариант. И предупредили, чтобы взяла с собой купальник.

Шампанское, купальник, шоколад: как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу
Шампанское, купальник, шоколад: как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу
Пресс-служба

А проходил кастинг на частной звукозаписывающей студии, которая напоминала больше чей-то загородный дом. Из присутствующих был только мужчина лет пятидесяти, представившийся музыкальным продюсером. Никакой техники или видеокамер. Вместо этого – шампанское и шоколад.

– Неужели это тупой разводняк? – решила узнать ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Неужели богатый чувак на своей даче устраивает кастинг на одну ночь?

Шампанское, купальник, шоколад: как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу
Шампанское, купальник, шоколад: как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу
Пресс-служба

Пока Елена-Кристина Лебедь тянула время и соглашалась на предложения продюсера – спеть и станцевать в купальнике – команда «Аферистов в сетях» разыскала настоящих владельцев дома. И никакого отношения к шоу-бизнесу не имели ни они, ни так называемый продюсер. Он просто присматривает за жильем.

Ведущая Нового канала советует девушкам быть бдительными и не вестись на комплименты незнакомцев. К счастью, на помощь Елене-Кристине Лебедь пришла команда «Аферистов в сетях» вместе с владельцем дома, они и рассекретили липового продюсера. А для любой другой девушки все могло закончиться сексуальными домогательствами.

Не пропустите новые резонансные расследования мошенничеств в «Аферистах в сетях» каждый вторник в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, как мошенники мстили  Елене-Кристине Лебедь. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Елена-Кристина Лебедь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
KINGs    01.07.2020, 18:30
Оценка:  0
KINGs
Интересно а как там видеокамеры расставили ? Причём с таких разных ракурсах . Так тупо все .
гость  (аноним)  01.07.2020, 17:59
Оценка:  0
гость
новый канал живет в 2010м году
гость  (аноним)  01.07.2020, 17:57
Оценка:  0
гость
тупее передачи не видел
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь