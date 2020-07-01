В ведущей проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) разглядели музыкальный талант через интернет.

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На этот раз не Елена-Кристина Лебедь искала встречи с мошенниками, а они с ней. На сайте знакомств ведущей «Аферистов в сетях» написала девушка по имени Лиля. Представилась секретарем влиятельного продюсера и пригласила на кастинг.

Объяснила, что продюсер ищет новую певицу для раскрутки, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Наверное, мой вокал поразил их по переписке (улыбается). Потому что говорили, что я идеальный вариант. И предупредили, чтобы взяла с собой купальник.

Шампанское, купальник, шоколад: как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу Пресс-служба

– Неужели это тупой разводняк? – решила узнать ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Неужели богатый чувак на своей даче устраивает кастинг на одну ночь?

А проходил кастинг на частной звукозаписывающей студии, которая напоминала больше чей-то загородный дом. Из присутствующих был только мужчина лет пятидесяти, представившийся музыкальным продюсером. Никакой техники или видеокамер. Вместо этого – шампанское и шоколад.

Шампанское, купальник, шоколад: как Елена-Кристина Лебедь проходила кастинг в поп-группу Пресс-служба

Пока Елена-Кристина Лебедь тянула время и соглашалась на предложения продюсера – спеть и станцевать в купальнике – команда «Аферистов в сетях» разыскала настоящих владельцев дома. И никакого отношения к шоу-бизнесу не имели ни они, ни так называемый продюсер. Он просто присматривает за жильем.

Ведущая Нового канала советует девушкам быть бдительными и не вестись на комплименты незнакомцев. К счастью, на помощь Елене-Кристине Лебедь пришла команда «Аферистов в сетях» вместе с владельцем дома, они и рассекретили липового продюсера. А для любой другой девушки все могло закончиться сексуальными домогательствами.

Не пропустите новые резонансные расследования мошенничеств в «Аферистах в сетях» каждый вторник в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, как мошенники мстили Елене-Кристине Лебедь.

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