Артист, который победил в 2014-м на Евровидении в образе бородатой женщины, перекрасился в розовый .

Кончиту Вурст не узнать: 31-летний Нойвирт кардинально сменил имидж instagram.com/conchitawurst

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Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, который в 2014-м победил на песенном конкурсе Евровидение в женским образе Кончиты Вурст, снова сменил имидж. Известный музыкант, который ранее выглядел как брутальный мачо, перекрасился в розовый.

В Инстаграм Томас добавил свежее фото, на котором его сложно узнать. Он позирует в белой майке и темных очках с растрепанными розовыми волосами. Образ дополняет "фирменная" борода Томаса.

Бесплатно заимел себе причесочку, - подписал фото артист.

Кончиту Вурст не узнать: 31-летний Нойвирт кардинально сменил имидж instagram.com/conchitawurst

Ранее мы писали, что Томас Нойвирт показал снимки в защитных масках.

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