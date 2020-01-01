"Эй, красная!": Ким Кардашьян подобрала цвет волос под новый наряд
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Американская знаменитость с армянскими корнями 38-летняя Ким Кардашьян покорила Сеть ярким образом. В Инстаграм звезда телешоу, модель и дизайнер одежды добавила несколько фото, на которых появилась в эффектном наряде, состоящем из ярко-рыжих кожаных брюк, асимметричной красной кофты без одного рукава и накидки на бедрах в тон.
А фишкой look-а стал цвет волос Ким - звезда позировала с ярко-красной прической в тон наряду.
Публикацию Ким оставила без подписи.
За несколько часов в Сети снимки собрали более 1, 7 млн. лайков и забавные комментарии: “Эй, красная“, “Зажгла 🔥“, “Когда волосы красные - ничего не волнует 🔥🔥“, - пошутили в Сети.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала соблазнительный аутфит.
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