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"Эй, красная!": Ким Кардашьян подобрала цвет волос под новый наряд

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Секс-бомба удивила резкой сменой имиджа - как реагирует Сеть.

"Эй, красная!": Ким Кардашьян подобрала цвет волос под новый наряд
instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость с армянскими корнями 38-летняя Ким Кардашьян покорила Сеть ярким образом. В Инстаграм звезда телешоу, модель и дизайнер одежды добавила несколько фото, на которых появилась в эффектном наряде, состоящем из ярко-рыжих кожаных брюк, асимметричной красной кофты без одного рукава и накидки на бедрах в тон.

А фишкой look-а стал цвет волос Ким - звезда позировала с ярко-красной прической в тон наряду.

Публикацию Ким оставила без подписи. 

"Эй, красная!": Ким Кардашьян подобрала цвет волос под новый наряд
instagram.com/kimkardashian

"Эй, красная!": Ким Кардашьян подобрала цвет волос под новый наряд
instagram.com/kimkardashian

За несколько часов в Сети снимки собрали более 1, 7 млн. лайков и забавные комментарии: “Эй, красная“, “Зажгла 🔥“, “Когда волосы красные - ничего не волнует 🔥🔥“, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала соблазнительный аутфит. 

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Теги: Ким Кардашьян, смена имиджа, цвет волос
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Источник: IVONA)bigmir.net

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