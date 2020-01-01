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Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья

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Знаменитость устроила горячую фотосессию в стильном облегающем платье.

Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
instagram.com/kyliejenner

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Одна из самых богатых девушек планеты - телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер очаровала Сеть новой фотосессией. В Инстаграм младшая сестра Ким Кардашьян добавила подборку фото, сделанных в горах.

В кадре Кайли сидит на белом лежаке, брошенном около массивной постройки, а также позирует прямо около основания живописной скалы. Одета знаменитость в облегающее платье нюдового цвета, которое подчеркивает ее грудь и обнажает стройные ноги. Образ звезды дополнила стильная прическа - коса, заплетенная на макушке.

Время приключений, - кратко подписала снимки красотка. 

Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
instagram.com/kyliejenner

Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
instagram.com/kyliejenner

Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
instagram.com/kyliejenner

Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
Летнее искушение: Богачка Кайли Дженнер подразнила нарядом без белья
instagram.com/kyliejenner

За несколько часов в Сети фото набрали более 13 млн. лайков. А в комментариях фолловеры назвали Кайли "знойным искушением".

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян кардинально сменила имидж.

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Теги: Кайли Дженнер, без белья, грудь
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Источник: IVONA)bigmir.net

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