Кайли Дженнер продолжает доказывать свою правоту в диалоге с известным журналом .

Перестала общаться с матерью: Богачка Дженнер болезненно восприняла скандал с Forbes instagram.com/kyliejenner

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Популярная модель, участница реалити “Семейство Кардашьян“ и владелица собственного косметического бизнеса 22-летняя Кайли Дженнер попала в большой скандал с журналом Forbes.

Два года подряд деловой журнал признавал Дженнер самым молодым миллиардером, а на днях обнародовал свою ошибку и лишил девушку этого статуса.

В прошлую пятницу, 29.05.2020 журнал Forbes обвинил Кайли в неправомерном завышении стоимости своей косметической компании “Kylie Cosmetics“. Также ее исключили ее из списка миллиардеров.



К такому мнению журнал пришел изучив финансовые отчеты компании “Coty Inc“, которая в конце 2019 года купила у эпатажной звезды контрольный пакет акций ее косметического бизнеса «Kylie Cosmetics».

Перестала общаться с матерью: Богачка Дженнер болезненно восприняла скандал с Forbes instagram.com/kyliejenner

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На данный момент, по данным Forbes, состояние Кайли оценивается примерно в 900 млн. долларов. После громкого “разоблачения“ звезда обрушила целую волну критики в сторону журнала на своей странице в Twitter.

Я думала, что это авторитетный сайт. Но все, что я вижу сейчас — лишь ряд неточных заявлений и недоказанных предположений. Я никогда не просила ни о каком звании и не врала

Что тут вообще происходит? Я думала, что это авторитетный сайт. “Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны“ — это и есть ваше доказательство? То есть, вы просто взяли и решили, что они подделаны? - написала Кайли.

Кайли Дженнер с матерью instagram.com/kyliejenner

Стоит уточнить, что большую часть своего состояния Кайли Дженнер получила от продажи своего бренда Kylie Cosmetics. Сумма продажи составила 600 миллионов долларов.

Иностранные СМИ утверждают, что после скандала с журналом Кайли Дженнер даже перестала общаться со своей мамой моделью Крис Дженнер. Кайли подозревает, что мать была в курсе реального положения вещей и держала Кайли в неведении - ради завышения стоимости активов.

Крис, которая получала около 10% от сделок Кайли, сейчас в режиме паники. Кайли не отвечает на звонки Крис, она потеряна и уже сомневается в каждом - написали The Sun.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер поразила внешним видом без макияжа.

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