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"Ну вы и секс-бомба": Полякова в откровенном наряде засветилась в обнимку с качком

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Поялкова рассказала о своем фитнес-марафоне .

"Ну вы и секс-бомба": Полякова в откровенном наряде засветилась в обнимку с качком
instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Поялкова, которая недавно организовала фитнес-марафон, рассказала в Сети о его успехах. В Инстаграм Ольга опубликовала пост, где написала о результатах похудения своих подопечных. Полякова отметила, что в марафоне также поучаствовала няня ее детей, которая поставила себе высокие цели и старается их достигать.

Публикацию Полякова проиллюстрировала мотивационным фото - в кадре она появилась в белом боди, держа бутафорскую штангу, под ручку с накачанным красавцем.

Привет, мои! 😍 Хочу немного поделиться эмоциями о ходе моего марафона cтройности спустя 1,5 недели. 

За первую неделю некоторым удалось потерять от 1-4 кг, уменьшить объем талии от 1-3 см, и объем бёдер на 1-2 см. Наша няня Людмила Базелюк хочет скинуть еще 10 кг, но даже за это время у нее получилось улучшить свое самочувствие и поменять пищевые привычки. Не забывайте, что нужно ориентироваться не только на цифру веса, но и на объёмы, визуальное качество тела и внутренние ощущения. Так что не останавливаемся и продолжаем делать тело своей мечты! 💪, - написала Полякова.

"Ну вы и секс-бомба": Полякова в откровенном наряде засветилась в обнимку с качком
instagram.com/polyakovamusic

Фолловеры пришли в восторг от фото Ольги и назвали ее “огненной“, “красотулькой“ и “секс-бомбой“.
 

Ранее мы писали, как на самом деле выглядят “бесконечные“ ноги Поляковой. 

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Теги: Оля Полякова, похудение, фигура звезд в бикини
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Источник: IVONA)bigmir.net

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