"Кайфушная!": Суперфиналистка "Голоса" обнажила идеальный пресс в центре Киева
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Суперфиналистка 10 сезона популярного талант-шоу "Голос страны", модель Екатерина Степура устроила эффектную фотосессию в самом центре Киева.
Фото Кати в спортивных брюках с имитацией под "милитари" и черном топе без бретелей появились в ее Инстаграм. Девушка позирует на фоне арены стадиона "Олимпийский", а наряд подчеркивает фигуру Кати и ее накачанный пресс.
Красивая vs как всегда 😂😍, - написала Екатерина.
Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что Катя - не просто красивая, "кайфушная".
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