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"Уже перебрался в Киев": 18-летний победитель "Голоса" справил новоселье

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Роман Сасанчин сообщил, что перебирается в Киев раньше, чем ожидал, и пообещал вести хроники переезда в Сториз .

"Уже перебрался в Киев": 18-летний победитель шоу "Голос" справил новоселье
instagram.com/sasanchyn_official

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Победитель 10 сезона популярного талант-шоу “Голос країни“ 18-летний Роман Сасанчин поспешил стать киевлянином и уже почти перебрался в столицу из Чорткова (Тернопольщина).

Об этом Роман написал в своем Инстаграм, добавив фото из Чорткова и видео со столичной Софийской Борщаговке, где получил квартиру в подарок за победу в “Голосе“.

В свежих Сториз он позирует на фоне своего нового дома в ЖК “Щасливий“. В недавнем посте артист пообещал регулярно информировать подписчиков о новых впечатлениях от жизни в Киеве - и выкладывать их в Инстаграм.

Привет-привет ❤️ собралось очень много новостей, поделюсь одной из важнейших.
Я переехал В СТОЛИЦУ ЖИТЬ. Это было очень неожиданно и спонтанно даже для меня самого.
Я не думал так рано ехать в Киев, но все происходит всегда, так, как должно быть 😊 Поэтому мой «столичный сериал» будет продолжаться в stories.

Извините, что пропал с Сторис, теперь буду, что для вас снимать, и рассказывать, как моя жизнь в столице, и конечно радовать вас ❤️ Всем всем спасибо, бегу разбирать вещи и наводить порядок 💋 Ваш Рома, - написал Сасанчин.

"Уже перебрался в Киев": 18-летний победитель шоу "Голос" справил новоселье
instagram.com/sasanchyn_official

"Уже перебрался в Киев": 18-летний победитель шоу "Голос" справил новоселье
instagram.com/sasanchyn_official

К слову, на вопросы фолловеров, почему Рома решил переехать раньше времени, с кем он оставил нездоровую маму, а также о состоянии ремонта в его новой квартире - Сасанчин не ответил.

Для 18-летнего артиста победа на вокальном шоу стала уже второй. 5 лет назад Роман выиграл во втором сезоне “Голос. Діти“.

Ранее мы писали, что Роман Сасанчин прокомментировал победу в “Голосе“.

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Теги: Роман Сасанчин, Голос страны, Киев, новоселье
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Источник: IVONA)bigmir.net

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