Арстистка записала видео, в котором выглядит очень счастливой.

Летняя: Певица-трансгендер Зианджа эффектно позировала на камеру instagram.com/zifaamelu

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Певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель поделилась новым видео. В Иснтаграм звезда опубликовала кадры с прогулки в солнечную погоду. В кадре Зи смеется и кружится на камеру в лучах летнего солнца.

Нежное видео Зианджа оставила без подписи.

В предыдущей публикации в Инстаграм Зи опубликовала советы, как достичь гармонии:

Никогда не сдавайся.

Не слушай ядовитых людей.

Слушайте свое сердце и голос внутри.

Вы МОЖЕТЕ изменить мир! 🧡, - написала Зианджа.

Ранее мы писали, что Зианджа показала жаркие фото.

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