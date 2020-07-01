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Летняя: Певица-трансгендер Зианджа эффектно позировала на камеру

Комментариев: 1
Арстистка записала видео, в котором выглядит очень счастливой.

Летняя: Певица-трансгендер Зианджа эффектно позировала на камеру
Летняя: Певица-трансгендер Зианджа эффектно позировала на камеру
instagram.com/zifaamelu

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Певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель поделилась новым видео. В Иснтаграм звезда опубликовала кадры с прогулки в солнечную погоду. В кадре Зи смеется и кружится на камеру в лучах летнего солнца.

Нежное видео Зианджа  оставила без подписи.

В предыдущей публикации в Инстаграм Зи опубликовала советы, как достичь гармонии:

Никогда не сдавайся.
Не слушай ядовитых людей.
Слушайте свое сердце и голос внутри.
Вы МОЖЕТЕ изменить мир! 🧡, - написала Зианджа.

Ранее мы писали, что Зианджа показала жаркие фото.

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Теги: Зианджа, Борис Апрель, трансгендер
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.07.2020, 15:54
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Таки Бориской, он был краше!
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