Летняя: Певица-трансгендер Зианджа эффектно позировала на камеру
Арстистка записала видео, в котором выглядит очень счастливой.
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Певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель поделилась новым видео. В Иснтаграм звезда опубликовала кадры с прогулки в солнечную погоду. В кадре Зи смеется и кружится на камеру в лучах летнего солнца.
Нежное видео Зианджа оставила без подписи.
В предыдущей публикации в Инстаграм Зи опубликовала советы, как достичь гармонии:
Никогда не сдавайся.
Не слушай ядовитых людей.
Слушайте свое сердце и голос внутри.
Вы МОЖЕТЕ изменить мир! 🧡, - написала Зианджа.
Ранее мы писали, что Зианджа показала жаркие фото.
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