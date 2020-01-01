Певица показала снимок, на котором засветилась с необычной прической .

"Ого, какая": Слава Каминская поразила снимком после салоны красоты instagram.com/babaslavka

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Участница популярного дуэта НеАнгелы Слава Каминская поразила поклонников переменами во внешности. Что ни говори, а звезда умеет быть разной - и в любом своем образе смотреться великолепно. Это полностью доказывают свежие публикации Славы в Инстаграм.

На недавнем фото артистка показала эффектный look в пышном цветастом платье, образ дополнило аккуратное плетение из косиц на голове. К слову, именно в таком виде Каминская посетила салон красоты.

В доме на Дмитриевской, прошу заметить, под номером 69 (мое рачье число счастья) я прожила 5 лет😊 И сегодня, приехав по этому адресу привести бивни в порядок 😂 испытала особенное чувство ностальгии.

Когда и тепло и грустно :)



Знакомы с @ideale_stom_ua лет 10 и один адрес определенно роднит)! У вас есть любимое число ? - подписала фото Слава.

"Ого, какая": Слава Каминская поразила снимком после салоны красоты instagram.com/babaslavka

На следующем фото, которое Каминская запостила в соцсети, она уже позирует за столиком в кафе со светлыми волосами, собранными в гульку наверху, а дополняет прическу челка.

В каждой хорошенькой девушке

В каждой застенчивой лапушке

Могут быть где-то упрятаны

Блядские гены прабабушки!!! - написала Каминская.

"Ого, какая": Слава Каминская поразила снимком после салоны красоты instagram.com/babaslavka

Неужели Слава решилась на столь смелый эксперимент и изменила прическу?

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