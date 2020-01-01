Звезда показала фото в ярком образе с необычным макияжем .

Совсем другая: 44-летняя Могилевская стала платиновой блондинкой instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица 44-летняя Наталья Могилевская кардинально сменила имидж. в Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует с волосами, выкрашенными в цвет "платиновый блонд". Образ артистки дополнил яркий макияж с цветной подводкой под глаза. В описании к фото Могилевская отметила, что такие перемены связаны с ее белой полосой в жизни, а также с новой песней.

Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен?



Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьёзные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня “Белый самолет” и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит, - написала Наталья.

Совсем другая: 44-летняя Могилевская стала платиновой блондинкой instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры порадовались за счастливую Наталью и отметили, что новый образ ей к лицу:

Классный образ👍 Я за то, чтобы менять время от времени свой образ

Зовсім інша

🔥🔥🔥🔥

Очень идет🔥🔥

😍🔥❤️когда женщина влюблена и любима ей все образы к лицу🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Очень рада за Вас, белая полоса это вознаграждение

Ооооооочень круто ❤️❤️❤️❤️🔥🔥, - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Наталья Могилевская объяснила, почему не хочет быть продюсером.

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