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"Сводишь с ума": 22-летняя Лиза Василенко показала фигуру в необычном наряде

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Звезда сериала Школа покорила Сеть тонкой талией .

"Сводишь с ума": 22-летняя Лиза Василенко показала фигуру в необычном наряде
instagram.com/elizabethvasilenko

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Звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко на днях отпраздновала свой 22 день рождения. Несколько фото с праздничной вечеринки Лиза добавила в Инстаграм. Судя по всему, пати было в пижамном стиле. 

На снимках Лиза появилась в эффектном велюровом костюме пижамного типа и облегающем топе. Такой необычный наряд подчеркнул стройную фигуру именинницы и ее невероятно тонкую талию. Позировала девушка под гирляндами из воздушных шариков. 

Мне 22 и днюха была на «ура»!

спасибо Вселенной за прекрасных, честных и настоящих дебилов в моей жизни♥️
Люблю, очень люблю! - написала Василенко. 

"Сводишь с ума": 22-летняя Лиза Василенко показала фигуру в необычном наряде
instagram.com/elizabethvasilenko

"Сводишь с ума": 22-летняя Лиза Василенко показала фигуру в необычном наряде
instagram.com/elizabethvasilenko

"Сводишь с ума": 22-летняя Лиза Василенко показала фигуру в необычном наряде
instagram.com/elizabethvasilenko

Фолловеры поздравили Лизу в комментариях и похвалили ее фото, отметив, что девушка "сводит с ума".

Ранее мы писали, что Лиза Василенко соблазнительно станцевала без белья. 

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Теги: Лиза Василенко, сериал Школа, фигура звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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