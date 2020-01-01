Звезда сериала Школа покорила Сеть тонкой талией .

"Сводишь с ума": 22-летняя Лиза Василенко показала фигуру в необычном наряде instagram.com/elizabethvasilenko

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Звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко на днях отпраздновала свой 22 день рождения. Несколько фото с праздничной вечеринки Лиза добавила в Инстаграм. Судя по всему, пати было в пижамном стиле.

На снимках Лиза появилась в эффектном велюровом костюме пижамного типа и облегающем топе. Такой необычный наряд подчеркнул стройную фигуру именинницы и ее невероятно тонкую талию. Позировала девушка под гирляндами из воздушных шариков.

Мне 22 и днюха была на «ура»! спасибо Вселенной за прекрасных, честных и настоящих дебилов в моей жизни♥️

Люблю, очень люблю! - написала Василенко.

"Сводишь с ума": 22-летняя Лиза Василенко показала фигуру в необычном наряде instagram.com/elizabethvasilenko

"Сводишь с ума": 22-летняя Лиза Василенко показала фигуру в необычном наряде instagram.com/elizabethvasilenko

"Сводишь с ума": 22-летняя Лиза Василенко показала фигуру в необычном наряде instagram.com/elizabethvasilenko

Фолловеры поздравили Лизу в комментариях и похвалили ее фото, отметив, что девушка "сводит с ума".

Ранее мы писали, что Лиза Василенко соблазнительно станцевала без белья.

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