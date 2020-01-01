Седокова заплела афрокосы и поздравила молодого бойфренда с днем рождения

Анна написала, что Янис - любит ее, как никто не любил ранее .

Седокова заплела афрокосы и поздравила молодого любовника с днем рождения instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая уже больше года находится в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, написала трогательное признание для любимого в день его рождения.

В Инстаграм эпатажная артистка добавила фото Яниса из бассейна и отметила, что отношения с ним - лучшие в жизни. Анна перечислила позитивные качества Тиммы и призналась ему в любви.

С Днём Рождения, Любимый @janis.timma ❤️Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать . Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом . Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше ... И никогда не хочу знать . Я тебя очень люблю 🤗 Я всегда рядом ❤️, - написала Седокова.

Седокова заплела афрокосы и поздравила молодого любовника с днем рождения instagram.com/annasedokova

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К слову, незадолго до праздника Тиммы артистка сменила имидж и заплела волосы в эффектные афрокосицы. И даже успела засветиться с новой стильной прической на прогулке с любимым. Как-то вечером пара решила полакомиться фаст-фудом - и записала об этом Стори.

Седокова заплела афрокосы и поздравила молодого любовника с днем рождения instagram.com/annasedokova

Седокова заплела афрокосы и поздравила молодого любовника с днем рождения instagram.com/annasedokova

Седокова заплела афрокосы и поздравила молодого любовника с днем рождения instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что бывшая жена Яниса Тиммы показала горячие фото.

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