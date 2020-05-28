"Очень горячо": 21-летняя "школьница" Лиза Василенко подразнила танцами без белья
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Украинская модель, актриса сериала нового формата “Школа“ 21-летняя Елизавета Василенко взбудоражила Сеть откровенным танцем.
На своей странице в Instagram Лиза выложила своё видео, дразнящие фолловеров, - чем вызвала целую бурю эмоций и завистливых комментариев. В кадре девушка соблазнительно двигается под музыку, демонстрируя стройную точенную фигурку. Для танца Лиза выбрала облегающий наряд со спортивным топом, под который не надела белья.
Насквозь и насквозь, - подписала своё видео Лиза, возможно, она намекала на свои соски, которые привлекают внимание на протяжение всего видео.
На странице известной “Школьницы“ также можно найти много откровенных и вызывающих фото, которые не оставляют актрису без внимания.
Однако, видео вызвало ажиотаж, куда сильнее обычного:
- Вот она идеальная фигура 💔
- Просто нереальная 😍
- Красотка❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
- Лучшая🔥
- Очень люблю твои видео
- Ты идеальна!😍
- Вибач, але плоска🤷, - написали в Сети.
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