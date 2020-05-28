"Очень горячо": 21-летняя "школьница" Лиза Василенко подразнила танцами без белья

Звезда сериала "Школа" очаровала подписчиков танцем в облегающем топике, засветив пикантные детали .

"Очень горячо": Лиза Василенко из "Школы" подразнила танцами без белья instagram.com/elizabethvasilenko

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Украинская модель, актриса сериала нового формата “Школа“ 21-летняя Елизавета Василенко взбудоражила Сеть откровенным танцем.

На своей странице в Instagram Лиза выложила своё видео, дразнящие фолловеров, - чем вызвала целую бурю эмоций и завистливых комментариев. В кадре девушка соблазнительно двигается под музыку, демонстрируя стройную точенную фигурку. Для танца Лиза выбрала облегающий наряд со спортивным топом, под который не надела белья.

Насквозь и насквозь, - подписала своё видео Лиза, возможно, она намекала на свои соски, которые привлекают внимание на протяжение всего видео.

"Очень горячо": "Школьница" Лиза Василенко подразнила танцами без белья instagram.com/elizabethvasilenko

На странице известной “Школьницы“ также можно найти много откровенных и вызывающих фото, которые не оставляют актрису без внимания.

Однако, видео вызвало ажиотаж, куда сильнее обычного:

Вот она идеальная фигура 💔

Просто нереальная 😍

Красотка❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Лучшая🔥

Очень люблю твои видео

Ты идеальна!😍

Вибач, але плоска🤷, - написали в Сети.

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