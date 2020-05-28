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"Очень горячо": 21-летняя "школьница" Лиза Василенко подразнила танцами без белья

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Звезда сериала "Школа" очаровала подписчиков танцем в облегающем топике, засветив пикантные детали .

"Очень горячо": Лиза Василенко из "Школы" подразнила танцами без белья
instagram.com/elizabethvasilenko

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Украинская модель, актриса сериала нового формата “Школа“ 21-летняя Елизавета Василенко взбудоражила Сеть откровенным танцем.

На своей странице в Instagram  Лиза выложила своё видео, дразнящие фолловеров, - чем вызвала целую бурю эмоций и завистливых комментариев. В кадре девушка соблазнительно двигается под музыку, демонстрируя стройную точенную фигурку. Для танца Лиза выбрала облегающий наряд со спортивным топом, под который не надела белья.

Насквозь и насквозь, - подписала своё видео Лиза, возможно, она намекала на свои соски, которые привлекают внимание на протяжение всего видео.

"Очень горячо": "Школьница" Лиза Василенко подразнила танцами без белья
instagram.com/elizabethvasilenko

На странице известной “Школьницы“ также можно найти много откровенных и вызывающих фото, которые не оставляют актрису без внимания.

Однако, видео вызвало ажиотаж, куда сильнее обычного:

  • Вот она идеальная фигура 💔
  • Просто нереальная 😍
  • Красотка❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  • Лучшая🔥
  • Очень люблю твои видео
  • Ты идеальна!😍
  • Вибач, але плоска🤷, - написали в Сети.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

through and through💔

Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko)

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Теги: танец, откровенные видео звезд, Лиза Василенко, сериал Школа
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Источник: Ivona bigmir)net

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ANDREICH    28.05.2020, 22:25
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