Снежана Бабкина игриво засветила пикантное тату - видео
Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина поделилась с подписчиками пикантной публикацией.
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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала короткое видео, где она запечатлена в длинном платье красного цвета в белый горошек и белых кроссовках. В ролике ветер поднял подол наряда Снежаны, засветив не толькр ее стройные ноги, но и интимное тату в виде цветка.
“Спустя 2 года, я надела своё любимое красное платье! Заслужила❤️“, - прокомментировала Бабкина.
Total RED❤️ Счастье в мелочах👇🏻 Самое главное в жизни- ЛЮБОВЬ❤️ Вторник- день Марса ( день красного цвета)❤️ Красный- любимый цвет моего ЛЮБИМОГО❤️ Спустя 2 года, я надела своё любимое красное платье! Заслужила❤️ Ну и конечно же - #яжеSнежномать❤️ Всем ❤️ #снежанабабкина #счастьевмелочах
Поклонники Снежаны прокомментировали ее свежий пост:
- 👍 дуже гарна сукня, така легесенька, Вам пасує, Ви в ній така гарнюня❤️ обожнюю червоний колір. Гарного Вам дня!!!
- Красивое платье. Такое летнее и легкое! 😍👍
- Как Мэри Поппинс! ❤️😍❤️
- Ну красота же❤️❤️❤️
- Супер!) Поймать такой момент, момент лёгкости, когда платье просто парит))) ПреКрасного дня!) ♥️
- Татушечка😜
- Платье огонь 😍
- Какая вы классная 😍🧡
- Смотреть и восхищаться❤️
Ранее Снежана Бабкина умилила Сеть снимками с первого дня рождения сына.
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