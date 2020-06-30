Снежана Бабкина игриво засветила пикантное тату - видео

Звезда похвасталась стильным нарядом.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина поделилась с подписчиками пикантной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала короткое видео, где она запечатлена в длинном платье красного цвета в белый горошек и белых кроссовках. В ролике ветер поднял подол наряда Снежаны, засветив не толькр ее стройные ноги, но и интимное тату в виде цветка.

“Спустя 2 года, я надела своё любимое красное платье! Заслужила❤️“, - прокомментировала Бабкина.

Поклонники Снежаны прокомментировали ее свежий пост:

👍 дуже гарна сукня, така легесенька, Вам пасує, Ви в ній така гарнюня❤️ обожнюю червоний колір. Гарного Вам дня!!!

Красивое платье. Такое летнее и легкое! 😍👍

Как Мэри Поппинс! ❤️😍❤️

Ну красота же❤️❤️❤️

Супер!) Поймать такой момент, момент лёгкости, когда платье просто парит))) ПреКрасного дня!) ♥️

Татушечка😜

Платье огонь 😍

Какая вы классная 😍🧡

Смотреть и восхищаться❤️

Ранее Снежана Бабкина умилила Сеть снимками с первого дня рождения сына.

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