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Снежана Бабкина игриво засветила пикантное тату - видео

Комментариев: 1
Звезда похвасталась стильным нарядом.
Снежана Бабкина игриво засветила пикантное тату - видео
Снежана Бабкина игриво засветила пикантное тату - видео
instagram.com/snezhana_babkina

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина поделилась с подписчиками пикантной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала короткое видео, где она запечатлена в длинном платье красного цвета в белый горошек и белых кроссовках. В ролике ветер поднял подол наряда Снежаны, засветив не толькр ее стройные ноги, но и интимное тату в виде цветка.

“Спустя 2 года, я надела своё любимое красное платье! Заслужила❤️“, - прокомментировала Бабкина.

Поклонники Снежаны прокомментировали ее свежий пост:

  • 👍 дуже гарна сукня, така легесенька, Вам пасує, Ви в ній така гарнюня❤️ обожнюю червоний колір. Гарного Вам дня!!!
  • Красивое платье. Такое летнее и легкое! 😍👍
  • Как Мэри Поппинс! ❤️😍❤️
  • Ну красота же❤️❤️❤️
  • Супер!) Поймать такой момент, момент лёгкости, когда платье просто парит))) ПреКрасного дня!) ♥️
  • Татушечка😜
  • Платье огонь 😍
  • Какая вы классная 😍🧡
  • Смотреть и восхищаться❤️

Ранее Снежана Бабкина умилила Сеть снимками с первого дня рождения сына.

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Теги: Снежана Бабкина
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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trgvm1    01.07.2020, 16:55
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ну и шнобельььььььььььььь
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