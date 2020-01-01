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Снежана Бабкина умилила Сеть снимками с первого дня рождения сына

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Звездная мама трогательно поздравила именинника в Сети.
Снежана Бабкина умилила Сеть снимками с первого дня рождения сына
Снежана Бабкина умилила Сеть снимками с первого дня рождения сына
instagram.com/snezhana_babkina

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина поделилась с подписчиками радостной новостью. Сегодня, 18 июня, ее младший сын Елисей отмечает первый день рождения.

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На своей странице в Инстаграм Снежана опубликовала первые снимки с празднования, где она держит именинника на руках и нежно его целует. Звездная мама вместе с сыном позируют на фоне разноцветных воздушных шаров. Отметим, что Снежана запостила снимки ровно в 9:52, именно в это время год назад появился на свет Елисей.

“Ты пришёл ко мне ровно год назад. Ты нашёл меня уже давно. Мы виделись с тобой во сне✨ Именно тогда ты сказал, что- Мой! И что тебя зовут Елисей! Ты- мой Учитель! Ты-моя третья Галактика! В 9.52 Ты родился! В это время я выкладываю этот пост, спешу писать, чтобы успеть вовремя! Я люблю тебя, мой ЛИСёнок! Всё. 9.50. Ещё 2 минутки и рождается Новая Галактика, ровно год назад!“, - 

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Ранее сообщалось, что звезда “Квартала 95“ Елена Кравец записала трек с Сергеем Бабкиным.

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Теги: Снежана Бабкина
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Источник: Ivona bigmir)net

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