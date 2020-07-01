Супермодель позировала для фото в черном бельевом комплекте из сетки .

Ничего не утаила: Ирина Шейк засветила прелести в прозрачном белье instagram.com/irinashayk

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Американская супермодель российского происхождения 34-летняя Ирина Шейк поразила Сеть откровенным снимком. В Инстаграм бывшая гражданская супруга голливудского режиссера, актера Брэдли Купера выставила фото в прозрачном белье.

В кадре Ирина позирует в черном комплекте, который полностью просвечивается. Судя по подписи, фото Ирины - часть рекламной компании бренда, с которым модель сотрудничает.

Новый бюстгальтер Sveva от @intimissimiofficial 🖤, - подписала фото Шейк.

Ничего не утаила: Ирина Шейк засветила прелести в прозрачном белье instagram.com/irinashayk

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