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Ничего не утаила: Ирина Шейк засветила прелести в прозрачном белье

Комментариев: 1
Супермодель позировала для фото в черном бельевом комплекте из сетки .

Ничего не утаила: Ирина Шейк засветила прелести в прозрачном белье
Ничего не утаила: Ирина Шейк засветила прелести в прозрачном белье
instagram.com/irinashayk

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Американская супермодель российского происхождения 34-летняя Ирина Шейк поразила Сеть откровенным снимком. В Инстаграм бывшая гражданская супруга голливудского режиссера, актера Брэдли Купера выставила фото в прозрачном белье. 

В кадре Ирина позирует в черном комплекте, который полностью просвечивается. Судя по подписи, фото Ирины - часть рекламной компании бренда, с которым модель сотрудничает.

Новый бюстгальтер Sveva от @intimissimiofficial 🖤, - подписала фото Шейк.

Ничего не утаила: Ирина Шейк засветила прелести в прозрачном белье
Ничего не утаила: Ирина Шейк засветила прелести в прозрачном белье
instagram.com/irinashayk

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер снялась в эротическом белье.

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Теги: Ирина Шейк, фото в белье
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Meritus    01.07.2020, 15:52
Оценка:  +1
Meritus
От для чого вони накачують губи. У деяких, ці губи нагадують геморой.
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